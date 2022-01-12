【大國博弈】法國總統外事顧問將訪華，中方期待增進雙方政治互信

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日宣布，應國務委員兼外長王毅邀

請，法國總統外事顧問博納將於明日（１３日）訪華並舉行第二十二次中法戰略對話。汪文斌表

示，中方期待通過此訪進一步增進雙方政治互信，深化各領域務實合作，共同為推動中法、中歐

關係長期健康穩定發展作出積極努力，為維護多邊主義和完善全球治理、推動世界繁榮與發展注

入更多正能量。（ｗｌ）

