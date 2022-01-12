  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2022 16:20

【大國博弈】法國總統外事顧問將訪華，中方期待增進雙方政治互信

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日宣布，應國務委員兼外長王毅邀
請，法國總統外事顧問博納將於明日（１３日）訪華並舉行第二十二次中法戰略對話。汪文斌表
示，中方期待通過此訪進一步增進雙方政治互信，深化各領域務實合作，共同為推動中法、中歐
關係長期健康穩定發展作出積極努力，為維護多邊主義和完善全球治理、推動世界繁榮與發展注
入更多正能量。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/01/2022
《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博
退稅年金12/01/2022
【扣稅之寶】點買年金先最精明？
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議　與深圳市政府研3鐵路項目
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭重組政府架構13局改15局　分拆運房局食衞局
數碼新體驗12/01/2022
保誠不斷提升服務 一站式數碼體驗為亞洲和非洲 5000 萬客戶提供保障方案 專訪香港首席營運及革新總監兼區域策略整合總監林德軒
財經熱話12/01/2022
【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜　一文盡覽分析重點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金