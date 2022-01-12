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12/01/2022 16:36

【聚焦數據】人行：截至去年１２月末社融存量同比增１０﹒３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，１２月末社會融資規模存量為３１４﹒１萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１９１﹒５４萬億元，同比增長１１﹒６％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２３萬億元，同比增長６﹒３％；委托貸款餘額
為１０﹒８７萬億元，同比下降１﹒６％；信托貸款餘額為４﹒３６萬億元，同比下降
３１﹒３％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０１萬億元，同比下降１４％；企業債券餘額為
２９﹒９３萬億元，同比增長８﹒６％；政府債券餘額為５３﹒０６萬億元，同比增長
１５﹒２％；非金融企業境內股票餘額為９﹒４８萬億元，同比增長１５％。
　　從結構看，１２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１％，
同比高０﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比持平；
委托貸款餘額佔比３﹒５％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比１﹒４％，同比低
０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１％，同比低０﹒２個百分點；企業債券餘額
佔比９﹒５％，同比低０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒９％，同比高０﹒７個百分點
；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）







　

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