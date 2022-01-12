【聚焦數據】內地１２月ＰＰＩ同比漲幅收窄至１０﹒３％，低預期

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２１年１２月份，全國工業生產者出廠
價格（ＰＰＩ）同比上漲１０﹒３％，漲幅較上月收窄２﹒６個百分點，亦顯著低於市場預期的
漲１１﹒１％，為連續第二個月漲幅回落。當月ＰＰＩ環比下降１﹒２％。１２月，工業生產者
購進價格同比上漲１４﹒２％，環比下降１﹒３％。
２０２１年全年，工業生產者出廠價格比上年上漲８﹒１％，工業生產者購進價格上漲
１１％。（ｗｌ）
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