【數據解讀】統計局：消費市場總體穩，核心ＣＰＩ同比漲１﹒２％

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２１年１２月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％，漲幅較上月回落０﹒８個百分點，脫離１５個月高位，亦低於市

場預期的漲１﹒８％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，１２月份，國內疫情多點散發，

各地區各部門統籌推進疫情防控和保供穩價，消費市場總體平穩。扣除食品和能源價格的核心

ＣＰＩ同比上漲１﹒２％，漲幅與上月相同。



＊ＣＰＩ環比轉降，豬肉價格漲幅大幅回落＊



從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒３％。其中，食品價格環比由上月上漲

２﹒４％轉為下降０﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１０個百分點。食品中，鮮菜上市量增加，

價格高位回落，環比由上月上漲６﹒８％轉為下降８﹒３％；受季節性因素影響，鮮果價格上漲

３﹒４％；冬季腌腊進入尾聲，加之生豬出欄有所加快，豬肉價格漲幅比上月大幅回落１１﹒８

個百分點。

非食品價格由上月持平轉為下降０﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點。非食品中

，工業消費品價格由上月上漲０﹒３％轉為下降０﹒５％，其中受國際原油價格下行影響，汽油

和柴油價格分別下降５﹒４％和５﹒８％。服務價格由上月下降０﹒３％轉為持平，其中，因春

節臨近，家政服務價格上漲１﹒３％；疫情影響居民出行，賓館住宿價格下降０﹒８％。



＊非食品價格同比仍漲，油價漲幅回落較多＊



從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒５％，漲幅比上月回落０﹒８個百分點。其中，食品價格同比由

上月上漲１﹒６％轉為下降１﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒２２個百分點。食品中，豬肉價格

下降３６﹒７％，降幅比上月擴大４﹒０個百分點；鮮菜價格上漲１０﹒６％，漲幅比上月大幅

回落２０﹒０個百分點；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲１６﹒７％、１４﹒２％和

９﹒０％，漲幅均有回落。

非食品價格上漲２﹒１％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６９個

百分點。非食品中，工業消費品價格上漲２﹒９％，漲幅回落１﹒０個百分點，其中汽油和柴油

價格分別上漲２３﹒０％和２５﹒４％，漲幅均比上月回落較多；服務價格上漲１﹒５％，漲幅

與上月相同。（ｗｌ）

