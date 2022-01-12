【數據解讀】統計局：大宗商品價格走低，上月工業品價格有所回落

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２１年１２月份，全國工業生產者出廠

價格（ＰＰＩ）同比上漲１０﹒３％，漲幅較上月收窄２﹒６個百分點，亦顯著低於市場預期的

漲１１﹒１％，為連續第二個月漲幅回落。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，１２月份，

保供穩價政策效果持續顯現，疊加原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落

。



＊ＰＰＩ環比轉降，煤炭價格降幅擴大＊



從環比看，ＰＰＩ由上月持平轉為下降１﹒２％。其中，生產資料價格下降１﹒６％，降幅

比上月擴大１﹒５個百分點；生活資料價格由上漲０﹒４％轉為持平。保供穩價政策落實力度不

斷加大，煤炭價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降８﹒３％，降幅擴大３﹒４個百分點；

煤炭加工價格下降１５﹒４％，降幅擴大７﹒０個百分點。冬季鋼材、水泥等建築材料需求偏弱

，價格有所下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降４﹒４％，非金屬礦物制品業價格下降

１﹒４％。

國際原油、有色金屬價格走低，帶動國內相關行業價格下降。石油開採價格下降８﹒３％，

精煉石油產品製造價格下降４﹒０％，化學原料和化學製品製造業價格下降２﹒１％；有色金屬

冶煉和壓延加工業價格下降１﹒４％。另外，進口液化天然氣價格上漲，影響燃氣生產和供應業

價格上漲５﹒３％；燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大，電力熱力生產和供應業價格上漲

３﹒０％。



＊燃氣、電力、食品製造業ＰＰＩ同比漲幅擴大＊



從同比看，ＰＰＩ上漲１０﹒３％，漲幅比上月回落２﹒６個百分點。其中，生產資料價格

上漲１３﹒４％，漲幅回落３﹒６個百分點；生活資料價格上漲１﹒０％，漲幅與上月相同。調

查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３７個，與上月相同。

主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲６６﹒８％，回落２２﹒０個百分

點；石油和天然氣開採業上漲４５﹒６％，回落２２﹒９個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業

上漲３６﹒４％，回落１６﹒７個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲２１﹒４％，回落

９﹒６個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲２０﹒０％，回落６﹒５個百分點。

價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲１２﹒５％，擴大１﹒６個百分點；電力熱力生

產和供應業上漲４﹒８％，擴大２﹒４個百分點；食品製造業上漲４﹒２％，擴大０﹒７個百分

點。（ｗｌ）

