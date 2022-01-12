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12/01/2022 11:28

【數據解讀】華興證券：油價是影響今年ＰＰＩ走勢最大不確定因素

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局今日公布，２０２１年１２月居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比漲１﹒５％，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比升１０﹒３％，漲幅呈雙
雙回落之勢，亦低於市場預期。
　　華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，預計２０２２年ＰＰＩ通脹率
將持續回落，反映國內企業經濟活力和庫存周期的Ｍ１同比逐步走低，意味著下游需求對ＰＰＩ
走勢的支撐將削弱，全球出口增速明年大概率也將回落，國內宏觀槓桿率增速的回落及美元指數
的反彈將壓制大宗商品價格的上行走勢，但油價仍是最大的不確定因素。

＊ＣＰＩ將不再對貨幣政策形成緊約束＊

　　豬肉價格的緩慢回升及上游能源價格的傳導，將使ＣＰＩ通脹率在２０２２年下半年有所抬
升，但預計油價帶來的壓力更多體現在上半年，豬價上漲的壓力更多體現在下半年，豬、油價格
總體有望呈現錯峰形態，難以合力推動ＣＰＩ同比快速上行，估計全年整體平均水平仍將遠低於
３％左右的政策目標；需求端仍待重振、負產出缺口有所擴大，有可能讓扣除食品和能源後的核
心ＣＰＩ低於１﹒５％的水平，總體上將不再對中國貨幣政策形成緊約束。（ｗｌ）

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