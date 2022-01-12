【聚焦數據】內地１２月新增人民幣貸款１﹒１３萬億元，少於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，去年１２月份，人民幣貸款增加１﹒１３萬億

元（人民幣．下同），同比少增１２３４億元，按月少增１４００億元，亦少於市場預期的增

１﹒２５萬億元。

全年人民幣貸款增加１９﹒９５萬億元，同比多增３１５０億元。分部門看，住戶貸款增加

７﹒９２萬億元，其中，短期貸款增加１﹒８４萬億元，中長期貸款增加６﹒０８萬億元；企（

事）業單位貸款增加１２﹒０２萬億元，其中，短期貸款增加９４６８億元，中長期貸款增加

９﹒２３萬億元，票據融資增加１﹒５萬億元；非銀行業金融機構貸款減少８４７億元。

１２月末，本外幣貸款餘額１９８﹒５１萬億元，同比增長１１﹒３％。月末人民幣貸款餘

額１９２﹒６９萬億元，同比增長１１﹒６％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和

１﹒２個百分點。１２月末，外幣貸款餘額９１２９億美元，同比增長５﹒３％。全年外幣貸款

增加４５７億美元，同比少增３４５億美元。１２月份，外幣貸款減少３６１億美元，同比少減

１６億美元。



＊全年人民幣存款多增，外幣存款少增＊



存款方面，１２月份，人民幣存款增加１﹒１６萬億元，同比多增１﹒３７萬億元；外幣存

款減少２１１億美元，同比多減１９５億美元。

全年人民幣存款增加１９﹒６８萬億元，同比多增３２３億元。其中，住戶存款增加９﹒９

萬億元，非金融企業存款增加３﹒７６萬億元，財政性存款增加５６１７億元，非銀行業金融機

構存款增加４﹒０１萬億元。

１２月末，本外幣存款餘額２３８﹒６１萬億元，同比增長９﹒３％。月末人民幣存款餘額

２３２﹒２５萬億元，同比增長９﹒３％，增速比上月末高０﹒７個百分點，比上年同期低

０﹒９個百分點。１２月末，外幣存款餘額９９６９億美元，同比增長１２﹒１％。全年外幣存

款增加１０７７億美元，同比少增２３８億美元。（ｗｌ）

