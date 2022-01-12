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12/01/2022 16:34

【聚焦數據】內地１２月社融規模增量２﹒３７萬億人幣，少於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，１２月份社會融資規模增量為２﹒３７萬億元
（人民幣．下同），少於預期的２﹒４５萬億元，但比上年同期多７２０６億元，比２０１９年
同期多１６６９億元。
　　總結２０２１年，社會融資規模增量累計為３１﹒３５萬億元，比上年少３﹒４４萬億元，
比２０１９年多５﹒６８萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１９﹒９４萬億元，
同比少增９０７億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加１７１５億元，同比多增
２６５億元；委託貸款減少１６９６億元，同比少減２２５８億元；信託貸款減少２﹒０１萬億
元，同比多減９０５４億元；未貼現的銀行承兌匯票減少４９１６億元，同比多減６６６２億元
；企業債券淨融資３﹒２９萬億元，同比少１﹒０９萬億元；政府債券淨融資７﹒０２萬億元，
同比少１﹒３１萬億元；非金融企業境內股票融資１﹒２４萬億元，同比多３４３４億元。
　　從結構看，２０２１年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６３﹒６％，同
比高６個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比０﹒５％，同比高０﹒１個百分點
；委託貸款佔比負０﹒５％，同比高０﹒６個百分點；信託貸款佔比負６﹒４％，同比低３﹒２
個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比負１﹒６％，同比低２﹒１個百分點；企業債券佔比
１０﹒５％，同比低２﹒１個百分點；政府債券佔比２２﹒４％，同比低１﹒５個百分點；非金
融企業境內股票融資佔比３﹒９％，同比高１﹒３個百分點。（ｄｗ）

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