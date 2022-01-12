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12/01/2022 12:59

【ＦＯＣＵＳ】通脹「東方不亮西方亮」，中國力衝首季信貸開門紅

　　【ＦＯＣＵＳ】全球通脹「東方不亮西方亮」。相比美國６﹒８％的４０年高、ＯＥＣＤ（
經合組織）
５﹒８％的２５年高、土耳其３６％的１９年高，中國最新揭盅的數據顯示，２０２１年全年
ＣＰＩ（居民消費價格）僅漲０﹒９％。
　　眼見１２月ＣＰＩ、ＰＰＩ（工業生產者出廠價格）雙雙超預期放緩，中國繼１２月調低市
場利率（ＬＰＲ）後，削減政策利率（ＭＬＦ或ＯＭＯ）刺激信貸需求料已箭在弦上，力保首季
信貸「開門紅」。

＊料利用美加息前窗口期減息＊

　　國家統計局周三（１２日）公布，去年１２月ＣＰＩ按年漲１﹒５％（預期：１﹒８％），
食品價格更錄通縮（－１﹒２％），其中豬肉從天堂跌落凡間，急瀉逾三成半（－３６﹒７％）
。而火箭式上衝的ＰＰＩ則錄按年漲
１０﹒３％（預期：１１﹒１％），錄四個月低位，購進價格更是２０２０年１２月以來首見漲
幅掉頭回落。
　　全年計，中國ＣＰＩ通脹僅漲０﹒９％，羨煞美歐一眾深陷通脹泥沼的西方國家。市場因此
普遍預期，央媽將更有底氣推出更多寬鬆措施，包括利用美聯儲正式加息前的窗口期，削減中期
借貸便利或公開市場操作的政策利率５至１０個百分點，以刺激信貸需求，力保首季信貸「開門
紅」。　
　　歷史記錄顯示，首季特別是１月、３月例來是中國全年信貸投放的高峰，去年１月新增人民
幣貸款創下３﹒５８萬億的歷史新高，單月即佔去年首１１月總量的近五分一。加上經驗而言，
金融數據往往領先經濟增長一兩個季度，要確保節節走低的經濟增長不至徹底失速，１月信貸及
社融新增規模「衝量」堪稱政治任務。ｊ

＊密推重大項目疊加房貸鬆綁＊

　　不過，去年１２月全面降準後，市場水浸令票據驚現近「零利率」的怪現象，背後反映銀行
風險偏好低及實體經濟融資需求弱。好兆頭是，票據市場進入１月利率大幅反彈至２﹒６％附近
，顯示開年後信貸項目充足，商業銀行無需再靠「票據衝量」來完成信貸指標。
　　據不完全統計，目前上海、浙江、四川、安徽、海南等地陸續「官宣」的２０２２年重大項
目開工總投資額已高達１﹒７４萬億元。此外，多個地產商證實，銀行針對優質房企承債式收購
出險房企業項目，相關並購貸款不再計入「三道紅線」相關指標，而北京、上海等地銀行亦加速
審批房貸按揭，廣州、深圳則現深房貸利率下調。　　　　
　　倘若上半年中國減息、美國加息雙雙成為事實，將是１９９９年６月以來再次上演背道而馳
；而從１９９９年滬指以「５﹒１９」行情拉開牛市序幕看，今年中國資產看高一線可期。

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