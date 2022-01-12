【新冠肺炎】天津宣布全市下午放假，啟動第二輪全員核酸檢測

《經濟通通訊社１２日專訊》天津Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠變種病毒本土疫情進一步擴大，昨日

新增３３宗本土新冠肺炎確診病例；新增４宗境外輸入性新冠肺炎確診病例；新增３宗本土無症

狀感染者，無新增境外輸入無症狀感染者。天津市政府最新通告，指為做好全市第二輪全員核酸

檢測工作，全市機關和企事業單位於今日下午放假半天。請廣大職工在居住地保持相對靜止，根

據各區防控指揮部的統籌部署和街道（鄉鎮）、社區（村）的組織安排，配合進行第二輪核酸檢

測。

在核酸採樣期間，請做好個人防護，全程佩戴口罩，保持一米以上距離，防止發生交叉感染

，同時注意防寒保暖。核酸採樣後，請居家等待核酸檢測結果，接到陰性結果後方可流動。有關

企事業單位要統籌安排，確保城市運行和安全保障。

中國工程院院士兼天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，樂觀估計到春節前，天津疫情整體

能平息，沒有新增病例。

另外，天津市委、市政府周一（１０日）發出「致全市父老鄉親的慰問信」稱，爭取用４８

小時左右時間，全面摸清疫情風險底數，消除病毒傳播的潛在風險。當局表示，爭取在４８小時

內控制疫情，是出於以最快速度控制疫情的考慮，是出於保護父老鄉親健康安全的考慮，也是出

於堅決防止疫情向兄弟省區市特別是首都北京蔓延的考慮。（ｃａ）

