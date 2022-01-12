【新冠肺炎】多地提倡就地過年，杭州春節期間連續發放７天現金券

《經濟通通訊社１２日專訊》距離春節不到一個月，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ內地引爆疫情

，多個地方政府除提倡就地過年，還推出發放補貼、消費券、提供免費停車等措施讓市民安心過

年。

浙江杭州市政府新聞辦聯合市發改委等單位１２日發布２０２２年春節期間留杭優惠政策。

針對春節期間（２０２２年１月３１日至２月６日）留杭，並滿足申領條件的非浙江戶籍務工人

員，按兩種形式發放電子消費券：

（一）抵扣券。按每人５００元（人民幣．下同）一次性發放。每人發放２０張，每張面額

２５元，消費每滿５０元抵用一張。２０２２年２月１４日２４：００前使用完所有抵扣券，有

資格參加抽獎活動。

（二）現金券。以領紅包形式發放，面額為５元至５００元不等。春節期間連續發放７天

（２０２２年１月３１日至２月６日），每人每天可領一次。

寧波市亦提出，對由本月２６日至下月１０日留在寧波市的部分企業非寧波市戶籍員工給予

每人每天１００元補貼，每人最高不超過５００元。溫州則支持企業發放補貼吸引外地員工就地

過年；對於留溫過年員工人數達５０或１００人以上的企業，分別給予５萬或１０萬元補助。

另外，在近日確診人數遞增的河南，政府提倡非必要不返鄉、不出省，省外返豫來豫人士和

省內重點行業人士，返鄉實行報備制度。此外，各單位一律不辦年會、團拜會。加強農村地區防

控，嚴控集市廟會，全面整治人居環境。（ｃａ）

