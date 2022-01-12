【恒大困局】恒大旗下所持貴陽恒大股權遭法院凍結

《經濟通通訊社１２日專訊》內媒報道，恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司所

持恒大地產集團貴陽置業有限公司７﹒５７億元人民幣股權被凍結，對應持股９０％，執行法院

為貴陽市雲巖區人民法院，凍結期限為２０２２年１月６日至２０２５年１月５日。（ｃａ）

