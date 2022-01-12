【新冠肺炎】河南安陽多名公職人員防疫不力被處分

《經濟通通訊社１２日專訊》河南省安陽市的Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情嚴峻，據河南安陽市消息
，當地疫情防控形勢正處於最吃緊、最緊要的關頭。各級紀檢監察機關深入防控一線開展督導檢
查工作，從嚴從快從重查處疫情防控工作中履職盡責不到位、工作作風不扎實等問題。
截至２０２２年１月１２日，全市共問責６１家單位，相關責任人１１人。（ｃａ）
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