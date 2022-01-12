《投資智慧－鄧聲興》敏華（０１９９９）為行業龍頭盈利展望樂觀

《投資智慧》隨著政府和金融相關主管部門的發聲，疊加１２月份中央經濟工作會議的定調

，房地產行業正在逐步回暖。除延續「房住不炒」之外，更提出「堅持租購併舉、支持商品房市

場更好滿足購房者的合理住房需求」等新表述，可以看出地產政策築底回升信號明朗。在地產政

策預期修復的背景下，敏華控股（０１９９９）作為軟體龍頭值得看高一線。



當前內地功能沙發滲透率僅約６％，離美國等成熟市場５０％以上的滲透率仍有較大提升空

間。而集團作為中國功能沙發行業龍頭，市佔率高達５０％以上，主品牌「芝華仕」認知度高。

此外，在疫情期間，集團加快渠道擴張，門店數量從２０２０財年底的２８７４家增長至

２０２２財年上半年底的５３６９家，未來更有望發展到八千至一萬家門店；內銷收入佔比持續

提升至６０％以上；產品品類更擴張至床具，其收入佔比已提升至２０％以上。受惠於內地功能

性梳化的滲透率不斷上升、集團快速開設門店，以及毛利率正常化所推動，預計集團於２０２１

至２０２４財年間每股盈利年均複合年增長率將達２５％。



值得注意的是，受原材料價格上升影響，集團於２０２２財年上半年合計提價兩次，綜合提

價９％。未來，隨著原材料價格與海運費壓力有望緩解，看好集團盈利能力進一步向上，期待其

利潤彈性釋放。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者

未持有上述股份）



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