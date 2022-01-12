《拆局麒想－林嘉麒》中概股估值是低，惟昔日光輝不可復再

《拆局麒想》加息快來，科技股卻不跌反升，市場情緒樂觀。隔晚美國參議院聽證會正式通

過鮑威爾正式續任聯儲局主席，鮑威爾表示３月底將結束資產購買，而且年內可加息，年內晚些

時候可開始縮表。整體上，市場對這次聽證會的解讀相對溫和，周二（１１日）晚開盤後美債利

率和美元指數分別調頭向下，納指重上１５０００水平，中概股資金流入更明顯。惟加息總會影

響科技股估值，短期升勢反而要小心。



同時，再有大行唱好中概股。高盛最新表態稱，中國互聯網及科技股票在２０２１年出現有

史以來最大的回檔，在低估值、監管政策緩和後，２０２２年將出現買入機會；另外，花旗、瑞

銀、傑富瑞在報告也指出，中國公司在美股市場已「調整過度」，現在可能已經到了抄底的時候

。細心留意，大行賣點是低估值，而且期望政策及後緩和。畢竟過去大半年的賣點也是低估值，

芒格在去年第一、三、四季度不斷抄底阿里巴巴；高盛、橋水基金在去年第三季度均大手筆增持

了阿里巴巴、及拼多多、新東方等多隻中概股。結果呢？一底比一底低。究竟估值要再幾低才可

吸引大規模資金進場呢？同時，監管政策怎樣才算及何時會緩和呢？似乎說法糊塗，當然，每次

見底後，升了，散戶才知曉已見底，然後埋怨為何不進場或應該買多點。投資者要清楚一點，大

部分大型科技股雖然集體走強，惟已褪去了高增長、高份額、高利潤率的光環，只是短線有消息

配合，例如券商預計京東集團（０９６１８）Ｑ４業績延續穩健表現；美團（０３６９０）獲南

下資金連續六個交易日淨買入；快手（０１０２４）獲券商看高目標價至１４０港元等等。因此

，短線可以，長線再觀望。



另一方面，馬化騰近日在騰訊（００７００）２０２１年員工大會上的一番言論亦概括了內

地科技股未來的前景。據《財經雜誌》報道，馬化騰表示「騰訊只是國家社會大發展期間的一家

普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是甚麼基礎服務，隨時都可以被替換。未來，騰訊

在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，造好助手、造好連接器。」騰訊內

部也認為，過去網路公司之間比的是增長速度，未來比的則是誰更穩健。這個定論很貼地，現時

科技股高增長已不再，業務要穩，才可繼續存在，否則或會消失。怎樣才可穩住業務呢？首先，

不壟斷，其次是符合國家政策如青少年沉迷打機問題、直播監管、普惠科技金融等等。而重要的

是，要共同富裕。事實上，騰訊很聽話，已於２０２１年４月成立了可持續社會價值事業部並承

諾投入１０００億元人民幣實踐共同富裕的國家理念。但是，作為股東，眼看科技股的高盈利增

長不再，而變成貢獻盈利的企業，其價值仍算是一隻科技股嗎？

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



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