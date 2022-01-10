《缸邊嫺談－黃惠嫺》今年各國步入加息周期，應留意哪些投資主題

《缸邊嫺談》總結２０２１年港股走勢，港股在新冠疫苗推出的利好消息刺激下，於２月

１７日創下３１０８４點的高位，惟隨後於高位受阻一路回落至６月３０日的２８８２８點，更

於１２月２０日跌至全年低位２２７４５點，高低位波幅高達８３３９點。１２月３１日收市報

２３３９８點，恒生指數累跌３８３３點或１４﹒０８％（圖表一Ａ、Ｂ）。下半年因

Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒株出現，為大市增添更多不明朗因素；而航運運費上升、

供應鏈受阻、能源價格飆升，繼而引致通脹升溫，加上內地政府繼續對不同行業加強監管，以及

內房債務問題，均拖累下半年大市走勢。



圖表一（Ａ）

２０２０年 ２０２１年

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１２月３１日 １２月３１日

恒生指數 ２７，２３１ ２３，３９８

國企指數 １０，７３８ ８，２３６

恒生科技指數 ８，４２６ ５，６７１



上證綜合指數 ３，４７３ ３，６４０

深證成份股指數 １４，４７１ １４，８５７

滬深３００指數 ５，２１１ ４，９４０



道瓊斯指數 ３０，６０６ ３６，３３８

標準普爾５００指數 ３，７５６ ４，７６６

納斯達克指數 １２，８８８ １５，６４５

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圖表一（Ｂ）

截至２０２１年１２月３１日止

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最低位 最高位 變動％

恒生指數 ２２，７４５ ３１，０８５ －１４﹒０８％

國企指數 ８，０４３ １２，２２９ －２３﹒３０％

恒生科技指數 ５，４７２ １０，９４５ －３２﹒７０％



上證綜合指數 ３，３５８ ３，７１５ ４﹒８０％

深證成份股指數 １３，４０７ １５，９６２ ２﹒６７％

滬深３００指數 ４，７５１ ５，８０８ －５﹒２０％



道瓊斯指數 ２９，９８３ ３６，４８９ １８﹒７３％

標準普爾５００指數 ３，７０１ ４，７９３ ２６﹒８９％

納斯達克指數 １２，６０９ １６，０５７ ２１﹒３９％

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資料來源：彭博（截至２０２１年１２月３１日）



２０２１年下半年港股仍是處於「炒股不炒市」的狀態。多個板塊中尤以能源股、新能源股

、新能源汽車股、航運股及原材料股等走勢比較突出，而科技股、教育股及內房股等因行業受到

監管影響而受壓。在去年６月恒生指數最新一次季度檢討中，「資訊科技業」的佔比已達

２７﹒０５％，而反映內地在港上市科技企業表現的恒生科技指數在７月、８月、９月及１１月

分別下跌１６﹒９％、２﹒６％、７﹒７％及５﹒４％，拖累港股在下半年後形勢急轉直下。

２０２１年下半年累計跌５４３０點或１８﹒８４％至２３０００點的水平。



＊新型病毒變異株出現，疫情再生變數＊



新型冠狀肺炎由２０２０年初開始至今已出現了多次變種，迅速蔓延的包括了７月時出現的

Ｄｅｌｔａ變種病毒株，以及於１１月底時出現的Ｏｍｉｃｒｏｎ。為防止變種病毒流入，各國

嚴防口岸及關口，令人員流動、生產力及航運能力均受到限制，進而導致全球供應鏈失衡、大宗

商品瘋狂漲價，加上能源危機引發工廠停產、人力成本飆升等各項因素，通脹壓力大幅上升。現

時上至芯片、石油、原材料，下至生產所用之零部件，以及生活所需的食品及用品的供應均受影

響。通脹預期升溫，市場預料各國央行將加速減少買債及提前加息，此等因素均對股市走勢不利

。



＊通脹高企，各國步入加息周期＊



上述種種不明朗因素令通脹增速超出市場預期。美國聯儲局早於去年８月已計劃在２０２１

年內開始「收水」，到同年１１月，聯儲局主席鮑威爾宣布開始逐步每月減少買債１５０億美元

，直至２０２２年６月完全退出每月１２００億美元的買債計劃。１１月３０日，鮑威爾再度表

示目前通脹情況仍遠高於長期政策目標，供應鏈緊張問題也比早前預期更持久、更嚴重，所以是

時候放棄「暫時性」通脹的說法，並考慮加快縮減買債計劃（「Ｔａｐｅｒ」），預期提早至

２０２２年３月便會結束買債。

其實，現時全球已步入加息周期，２０２１年第四季新西蘭央行便已連續加息兩次，英倫銀

行亦於去年１２月出乎市場預期加息，同月１５日美聯儲舉行年內最後一次議息會議，主席鮑威

爾表示，鑒於高通脹、失業率創新低及強勁經濟增長等因素，已到了合適加息的時候。美國

２０２１年１１月ＣＰＩ同比增６﹒８％，創下４０年新高，剔除食品與能源的核心ＣＰＩ同比

增４﹒９％，遠超２％的目標。疫情下各國利用量化寬鬆的貨幣政策支持經濟，在市場資金泛濫

下，推高了美股估值，截至２０２１年１２月３１日止，美股三大指數均錄得同比高於１８％的

升幅，若聯儲局加快「收水」行動，收緊市場資金的流動，或會為投資市場帶來波動，投資者在

進行投資部署時應留意資金流動性的風險。



＊今年大市預測及投資主題＊



２０２２年，相信大市將繼續受因疫情衍生的多重不明朗因素所影響。在後疫情時代，各國

的財政及貨幣政策將成為影響經濟發展的關鍵因素。

中港股市方面，預計今年的投資主題將繼續圍繞「碳中和」、「內循環經濟」、「提升消費

」等主題。受惠於內地政策扶持及市場需求，如５Ｇ、千兆光網、充電樁、換電站等新型基礎設

施加快建設；在提升消費及內循環經濟方面，將鼓勵有條件的地方在家電等領域推出新一輪「以

舊換新」行動，鼓勵開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉行動，故預期２０２１年表現比

較突出的板塊如能源股、新能源股、新能源汽車股、航運股及原材料股等將繼續向好。

雖然目前多個國家仍實施量化寬鬆貨幣政策，市場資金相對充裕，但隨著疫情緩和、經濟回

復正常，相信今年各國央行很可能會實施收緊資金流動性的措施，並對投資市場帶來一定程度的

衝擊。綜合上述提及的因素，筆者預計２０２２年全年恒生指數將會在２１０００點至

２７０００點的水平上落，同時亦想提醒投資者留意上述風險或因素對大市走勢的影響。

《工銀亞洲證券業務部分析員黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述題目相關的股份



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