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12/01/2022 09:22

【新冠肺炎】教育局：預計兩周後公布農曆新年假期後復課安排

　　《經濟通通訊社１２日專訊》教育局副局長蔡若蓮表示，市區出現隱型傳播鏈，而且小學、
幼稚園學生自理能力較低，１２歲以下兒童暫時亦未能打針，局方較為擔心，故此決定全港小學
和幼稚園星期五或之前暫停面授課堂，局方會每日留意疫情，約兩個星期後公布農曆新年假期後
的復課安排。
　　蔡若蓮在《商業電台》節目上指，決定復課安排時，要考慮不同因素，包括疫情風險、接種
率等，但不會強逼學童打針才能上學。

＊學校有３日時間準備，回應業界訴求＊

　　資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，政府昨日公布停課安排後，學校有３日時間準備，回
應了業界的訴求，部分學校近日已安排考試，但相信學校經過過去兩年的疫情，已有應對策略，
他任職校長的學校將取消下星期的考試，並會將試卷發給學生在家完成，讓學生評估學習成效。
　　張勇邦表示，科興疫苗接種年齡門檻將降至５歲，但有家長感到猶豫，希望子女可以打復必
泰，但他認為接種科興的反應一般較少，而且亦可預防重症，家長需衡量是否要為子女加強保護
，還是擔心接種後的反應，他又認為，政府可安排專家解說，釋除家長疑慮。（ｃｌ）

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