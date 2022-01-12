【新冠肺炎】專家：屯門多處納入強檢合理，有助識別潛在患者

《經濟通通訊社１２日專訊》感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，政府將屯門區多處納

入強制檢測，做法合理，相信有助識別潛在患者。對於曾經光顧屯門愛定商場東亞大藥房的國泰

（００２９３）空中服務員，與藥房東主先後染疫，兩人都有戴口罩，他指戴口罩的人傳播病毒

機會較低，但如果有人無戴好口罩，病毒也有機會經空氣有限度傳播。

林緯遜又指，初步確診的藥房東主兒子，潛伏期間曾經乘校巴上學，有機會在社區傳播病毒

，認為有相當風險。至於住寶田邨的竹篙灣檢疫中心女保安亦初步確診，他相信患者在工作地點

受感染的機會較大，病毒基因分析結果將有助了解感染源頭。



＊屯門區今起設１０個檢測點＊



屯門區懷疑有隱形傳播鏈，政府表示，為方便區內居民及工作人士「願檢盡檢」，區內未來

數日共設立１０個檢測點，提供免費檢測服務。其中，屯門兆麟社區會堂社區檢測中心直至１８

日，會延長服務時間至晚上１０時。另外亦有９個流動採樣站，分別位於青田遊樂場、大興社區

會堂、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、龍逸社區會堂、友愛體育館、友愛足球場、安定╱友愛

社區中心地下有蓋操場，以及建生社區會堂。（ｈｙ）

