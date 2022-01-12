【新冠肺炎】馬會暫時關閉屯門兩場外投注站，其餘日馬賽事日停開

《經濟通通訊社１２日專訊》馬會宣布，鑑於衞生防護中心公布，目前香港整體疫情環境，
尤其是屯門區的疫情非常嚴峻，馬會決定暫時關閉位於屯門市廣場及屯門建榮街的場外投注處。
另外，其他場外投注處將於各日馬賽事日暫停開放；而於夜馬賽事日，則由中午１２時至下
午６時開放。以上安排即時生效，直至另行通知。（ｃｌ）
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