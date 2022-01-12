【新冠疫苗】３６名市民天水圍接種過期復必泰，一人需留院觀察

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署今日表示，正調查和跟進天水圍嘉湖山莊新北江商場地

下Ｇ３舖的新都綜合醫務中心為３６名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗。署方已要求有

關醫務中心跟進受影響市民的健康狀況，當中兩人報稱腸胃不適，一人於急症室求診後正康復中

，另一人正留院觀察，情況穩定。其餘市民未有報稱不適。



＊藥廠：無資料顯示打過期針會出現不良反應＊



衞生署得悉事件後，已即時向復星醫藥查詢有關疫苗的安全、效能及質素資料。根據復星回

覆，沒有資料顯示有因使用超過相關保存期疫苗而出現的不良反應。署方亦得悉有關疫苗解凍後

兩個月的穩定性數據，並有待藥廠進一步確定。

同時，衞生署亦已徵詢本地專家意見，初步評估認為是次疫苗接種有效，但為謹慎起見，建

議受影響市民在完成整個疫苗療程後進行抗體水平測試，以確定有效性。署方會安排轉介專家跟

進受影響人士。



＊疫苗過期數小時及兩天＊



衞生署於１月６日接獲上述醫務中心通報，於今年１月２日及４日分別為１２名及２４名

市民接種解凍第３１天及第３３天（即逾建議使用日期後的數小時及兩天）的復必泰疫苗。根據

疫苗製造商的建議，復必泰疫苗需於解凍後儲存於攝氏２至８度，並於３１天內使用。衞生署在

接獲通報後到該醫務中心巡查，發現該醫務中心按照指引儲存疫苗於合適的溫度和環境。

衞生署已再次提醒各醫務中心應定時檢查疫苗解凍後的儲存狀況和妥善處理疫苗。署方亦已

向涉事醫務中心發出警告，並敦促他們避免類似情況再次發生。（ｃｌ）

