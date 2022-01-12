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12/01/2022 14:37

【新冠肺炎】衞生署及醫管局下午舉行記者會，交代疫情

　　《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署及醫院管理局今日下午四時半就新冠肺炎疫情舉行簡報
會。　屆時，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家
獻將會出席。（ｃｌ）

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