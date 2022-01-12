《國企紅籌》海爾智家（６６９０）折讓１４％發新股籌近１２億元

《經濟通通訊社１２日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，以每股

Ｈ股配售價２８元配售４１４１﹒３６萬股新Ｈ股予５名承配人，集資約１１﹒５９億元。

該集團指，每股Ｈ股配售價較昨日收市價３２﹒７元折讓約１４﹒３７％，而新Ｈ股佔擴大

後已發行股份及Ｈ股總數分別約０﹒４３９％及１﹒４４８％，將配售予屬獨立第三方的承配人

包括機構投資管理人Ｓｅｇａｎｔｉｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｌｉｍｉｔｅｄ管理的投資基金、Ｊａｎｃｈｏｒ投資基金和太盟投資集團旗下基金等，禁售期

６個月，以及包括該集團及附屬公司董事、監事及最高行政人員等投資的

ＧｏｌｄｅｎＳｕｎｆｌｏｗｅｒ等，禁售期１２個月。該集團指，近期市場波動，相信較長禁

售期對其及股東有利，且配售股份數目對現有股東造成的攤薄影響相對較小。

該集團指，配售所得款項淨額其中７０％將用海外工業園產能建設、１５％用於ＥＳＧ（環

境、社會及管治）領域的相關投資，包括產品全生命周期的環境影響管理，產品端節能碳技術研

發，碳中和能力建設，而其餘１０％和５％分別用於海外工業園信息化升級及海外渠道建設與推

廣。（ｗｈ）

