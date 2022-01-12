【北水炒Ｄ乜】淨買入２７﹒５億人幣，買中移沽吉利

《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）周二（１１日）恒指低開６７點，報
２３６７８點。最高升１１７點報２３８６３點，最低跌１５１點報２３５９５點。恒指收報
２３７３９點，跌７點或０﹒０３％。
按額度計算，北水全日淨買入２７﹒５億元人民幣，減少３５﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）。
主板成交１２９６﹒２４億元減少６﹒６％。其中港股通成交２７０﹒４億元，佔總成交
２０﹒９％。
中國移動升０﹒３％報５０﹒４５元，北水淨買入４﹒４億元；美團升０﹒６８％報２０８
元，北水淨買入２﹒８億元；藥明生物升５﹒９９％報８７﹒６５元，北水淨買入２﹒３億元。
＊１２月乘用車零售按年下跌８％＊
乘聯會數據顯示，內地１２月乘用車市場零售達到２１０﹒５萬輛，同比下降７﹒９％，
２０２１年１－１２月的零售累計達到２０１４﹒６萬輛，同比增長４﹒４％。
１２月新能源乘用車市場零售達到４７﹒５萬輛，同比增長１２８﹒８％，環比增長
２５﹒４％。１至１２月新能源車乘用車零售２９８﹒９萬輛，同比增長１６９﹒１％。
另外，１２月新能源車國內零售滲透率２２﹒６％，１－１２月滲透率１４﹒８％，較
２０２０年５﹒８％的滲透率提升明顯。１２月，自主品牌中的新能源車滲透率３９％；豪華車
中的新能源車滲透率３２﹒７％；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有３﹒３％。
吉利汽車跌３﹒５７％報１８﹒９元，北水淨賣出３﹒２億元；香港交易所跌１﹒２２％報
４５２﹒６元，北水淨賣出２﹒６億元；長城汽車跌４﹒１５％報２４﹒２５元，北水淨賣出
０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ４﹒３７
美團 （０３６９０） ２﹒８３
藥明生物 （０２２６９） ２﹒３２
融創中國 （０１９１８） １﹒９４
中國海外發展 （００６８８） １﹒９３
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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吉利汽車 （００１７５） －３﹒２１
香港交易所 （００３８８） －２﹒５９
長城汽車 （０２３３３） －０﹒９１
華潤啤酒 （００２９１） －０﹒５４
信達生物 （０１８０１） －０﹒４５
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