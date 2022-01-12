【北水炒Ｄ乜】淨買入２７﹒５億人幣，買中移沽吉利

《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）周二（１１日）恒指低開６７點，報

２３６７８點。最高升１１７點報２３８６３點，最低跌１５１點報２３５９５點。恒指收報

２３７３９點，跌７點或０﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨買入２７﹒５億元人民幣，減少３５﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最

多的依次是吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１２９６﹒２４億元減少６﹒６％。其中港股通成交２７０﹒４億元，佔總成交

２０﹒９％。

中國移動升０﹒３％報５０﹒４５元，北水淨買入４﹒４億元；美團升０﹒６８％報２０８

元，北水淨買入２﹒８億元；藥明生物升５﹒９９％報８７﹒６５元，北水淨買入２﹒３億元。



＊１２月乘用車零售按年下跌８％＊



乘聯會數據顯示，內地１２月乘用車市場零售達到２１０﹒５萬輛，同比下降７﹒９％，

２０２１年１－１２月的零售累計達到２０１４﹒６萬輛，同比增長４﹒４％。

１２月新能源乘用車市場零售達到４７﹒５萬輛，同比增長１２８﹒８％，環比增長

２５﹒４％。１至１２月新能源車乘用車零售２９８﹒９萬輛，同比增長１６９﹒１％。

另外，１２月新能源車國內零售滲透率２２﹒６％，１－１２月滲透率１４﹒８％，較

２０２０年５﹒８％的滲透率提升明顯。１２月，自主品牌中的新能源車滲透率３９％；豪華車

中的新能源車滲透率３２﹒７％；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有３﹒３％。

吉利汽車跌３﹒５７％報１８﹒９元，北水淨賣出３﹒２億元；香港交易所跌１﹒２２％報

４５２﹒６元，北水淨賣出２﹒６億元；長城汽車跌４﹒１５％報２４﹒２５元，北水淨賣出

０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ４﹒３７

美團 （０３６９０） ２﹒８３

藥明生物 （０２２６９） ２﹒３２

融創中國 （０１９１８） １﹒９４

中國海外發展 （００６８８） １﹒９３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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吉利汽車 （００１７５） －３﹒２１

香港交易所 （００３８８） －２﹒５９

長城汽車 （０２３３３） －０﹒９１

華潤啤酒 （００２９１） －０﹒５４

信達生物 （０１８０１） －０﹒４５

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