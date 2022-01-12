《日入而息》林鄭重組政策局增至１５局，滴滴擬第二季在港上市

《今天重點》

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林鄭稱將向立會提交４０項立法建議，涉版權條例修訂；設文化體育及旅遊局，分拆運房局及改

組食衞局；林鄭稱任內難以通過基本法２３條，將收緊空運措施；林鄭稱國泰空服客機去貨機返

是公司決策，正進行調查

林鄭稱北部都會區成功要素是精簡程序，擔心人力不足；將與深圳市領導會面落實３個跨境鐵路

項目；土地開發程序需大幅精簡，有效整合審批土地；十年建屋已「揾齊地」，地積比不能無限

提升；通關並非遙遙無期，明白旅遊業受疫情衝擊較大；難接受抗疫工作漏洞百出說法，會總結

經驗改善；關心泰加保險退保，將提出提升的士業發展建議

中石油（００８５７）料去年淨利潤按年增３﹒７４倍至３﹒９５倍

據報滴滴正就第二季在港上市展開洽談

金管局就加密資產和穩定幣徵求意見，冀２０２４年前引新監管制度

傳融創中國（０１９１８）折讓逾１５％配股，籌資３９億元

傳希瑪眼科（３３０９）擬配股及股東減持，涉資最多５﹒９億元

內地１２月社融規模增量２﹒３７萬億人幣，少於預期；內地１２月新增人民幣貸款１﹒１３萬

億元，少於預期；內地１２月Ｍ２同比增幅擴至９％，高於預期

本港新增２２宗確診，１宗源頭不明涉竹篙灣女保安員

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《即日市況》

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恒指高收６６３點報２４４０２，科指升２８０點報５８９９

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒９％逼三千六，創業板復仇暴升２﹒６％

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《美元匯價》

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美匯若失守９５﹒５０，好友可暫時退守

歐元最新報１﹒１３６５╱６７，日圓最新報１１５﹒３３╱３５

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《公司資訊》

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超智能控股（０１４０２）獨立非執行董事辭職

據報滴滴正就第二季在港上市展開洽談

傳中信資本及方源資本擬售路凱澳新資產，價值或逾１０億美元

傳友邦（０１２９９）考慮出售部分澳洲壽險資產以精簡組合

傳海航陳峰山頂大屋以３﹒９億沽出，７年帳面蝕１﹒１６億

傳渣打集團考慮在中國成立一獨立財富管理子公司；渣打將全面收購加皇信託香港有限公司

第一太平（００１４２）旗下Ｍａｙｎｉｌａｄ獲菲律賓授予２５年特許經營權

飛達控股（０１１００）今年接單量已排至６月，擬擴大生產線，未有加價計劃

傳春華資本和農銀國際考慮成立一家ＳＰＡＣ在港上市

李嘉誠再增持長實（０１１１３）２６﹒６萬股

敏華控股（０１９９９）今購回１﹒４萬股股份，涉１６﹒３萬元

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《國企紅籌》

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光大環境（００２５７）取得山東青島膠州廢棄物綜合處置項目

榮昌生物（０９９９５）已獲中證監批准Ａ股發行註冊申請

贛鋒鋰業（０１７７２）三股東合共減持５２萬Ａ股

中信銀行（００９９８）聘任劉成為常務副行長，王康為副行長

中國人保（０１３３９）去年原保費收入按年增長３﹒７％

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《神州民企》

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時代中國（０１２３３）於公開市場購回合計１１００萬美元的部分票據

融創（０１９１８）已解決數間公司股權遭法院凍結的爭議

恒大（０３３３３）旗下所持貴陽恒大股權遭法院凍結；恒大官宣表示恒馳５首車提前１２天於

天津下線

億達中國（０３６３９）去年合約銷售金額按年跌２１﹒３％至４４﹒０６億元人民幣

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《中國要聞》

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內地１２月ＣＰＩ同比漲幅回落至１﹒５％，低於預期

內地１２月ＰＰＩ同比漲幅收窄至１０﹒３％，低預期

統計局表示消費市場總體穩，核心ＣＰＩ同比漲１﹒２％；：

大宗商品價格走低，上月工業品價格有所回落

全國首次中成藥集採：中選價格平均降幅４２﹒２７％

民航局安排春運航班計劃超６０萬班

港交所與深交所簽訂戰略合作補充協議，推進大灣區建設

國台辦表示在大陸的台資企業可享ＲＣＥＰ成員關稅優惠

民行料１－２月ＣＰＩ有季節性擾動，ＰＰＩ續下行

中消協批肯德基泡泡瑪特盲盒套餐活動：誘導過度消費

據報監管向券商發通報，要求規範代銷托管業務

加拿大發現非典型瘋牛病，中國停該國牛肉進口

人行續１００億逆回購利率持平，零投放零回籠；截至去年１

２月末社融存量同比增１０﹒３％

公安部表示去年機動車保有量近４億，新能源車增５９％

上海推動紡織服裝企業實施綠色供應鏈管理

上海推進船舶保稅油加注試點

今年上海將增設１萬個充電樁

特斯拉上海廠去年交付量增逾２倍，上月銷量破７萬輛

瑞典因疫情原因不派官員出席北京冬奧

國壽董事長落馬數日後，財政部副司長賴永添投案受查

去年海南離島免稅購物金額４９５億，人均消費逾７千

首家國有大行獨立法人直銷銀行郵惠萬家銀行註冊成立

內地１２月社融規模增量２﹒３７萬億人幣，少於預期

內地１２月新增人民幣貸款１﹒１３萬億元，少於預期

內地１２月Ｍ２同比增幅擴至９％，高於預期

法國總統外事顧問將訪華，中方期待增進雙方政治互信

人行表示數字人幣落地冬奧場景４０萬個，交易額９６億；傳

人行制定需流動性支持房企名單，世茂等１１企在列

美團擴容數字人幣碳中和試點，首覆蓋青島大連張家口

內媒表示招商蛇口３０億人幣併購票據完成註冊

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４８％，報１８３７５﹒４點

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《其他消息》

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李家超去信《經濟學人》斥選舉被操縱是「嚴重誤導」

金管局就加密資產和穩定幣徵求意見，冀２０２４年前引新監

管制度

地監局就地產代理處理劏房規管租賃事宜提供指引，本月２２

日生效

深股通額度全日用４７﹒５億元；滬股通額度全日用６７億元

，外資流入７０億元

安永料本財年財赤１８０億元，較政府預測少８成；安永倡派

三千元電子消費券，對發放失業援助金較審慎

中原經紀人指數ＣＳＩ住宅租售指數跌穿５０，預示走勢回軟

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《答問大會》

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張宇人倡提早落實疫苗氣泡放寬食肆營業時間

林鄭稱任內難以通過基本法２３條，將收緊空運措施

林鄭稱北部都會區成功要素是精簡程序，擔心人力不足

林鄭稱十年建屋已「揾齊地」，地積比不能無限提升

林鄭稱國泰空服客機去貨機返是公司決策，正進行調查

林鄭稱土地開發程序需大幅精簡，有效整合審批土地

林鄭稱將向立會提交４０項立法建議，涉版權條例修訂

林鄭稱將與深圳市領導會面落實３個跨境鐵路項目

林鄭稱熱廚房已降溫，新政局下料更多人才願加入政府

林鄭稱設文化體育及旅遊局，分拆運房局及改組食衞局

林鄭稱通關並非遙遙無期，明白旅遊業受疫情衝擊較大

林鄭稱關心泰加保險退保，將提出提升的士業發展建議

林鄭稱難接受抗疫工作漏洞百出說法，會總結經驗改善

林鄭交代三方面工作，反對派離開去年通過４６項法案

房協及公屋聯會支持分拆運房局為兩個政策局

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《新冠肺炎》

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本港新增２２宗確診，１宗源頭不明涉竹篙灣女保安員

全國昨本土確診增１６６宗，河南激增１１８宗最多

北角屯門受限區域完成強檢，無人確診

北角楓林花園三期出現垂直傳播，Ｂ單位住戶需撤離；北角楓

林花園多兩住戶確診，相信有垂直傳播

國泰（００２９３）客機去貨機返運作透明，並向當局提交準

確紀錄

多地提倡就地過年，杭州春節期間連續發放７天現金券

專家表示屯門多處納入強檢合理，有助識別潛在患者

教育局表示預計兩周後公布農曆新年假期後復課安排

歐洲未來６周恐逾半人染疫，世衛警告勿當風土病

河南安陽多名公職人員防疫不力被處分

澳門旅遊局巡查受監督持牌場所張貼場所碼情況

竹篙灣檢疫中心電力系統緊急維修，個別單位短暫停電

豐田天津車廠周一起停運，恢復生產日期待定

馬會暫時關閉屯門兩場外投注站，其餘日馬賽事日停開

３６名市民天水圍接種過期復必泰，一人需留院觀察

ＢＮＴ稱其疫苗在中國獲批極其重要，將全力支持審查

城大表示下月２４日起進校人士須至少接種一劑新冠疫苗

市民可提前本周五起預約兩間新增疫苗接種中心打針

立會首場會議前，議員「快閃」打第３針科興疫苗

２０歲大學生初步陽性，與染疫者同場光顧希慎牛氣

Ｏｍｉｃｒｏｎ本土疫情擴散，天津市兩會推遲召開

匯豐分行明日起提早至４時關門

渣打香港因應疫情調整分行營業時間

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