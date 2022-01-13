《油金掠影》美國庫存下降油價續升，通脹數據刺激金價

《經濟通通訊社１３日專訊》美國能源資訊處（ＥＩＡ）公布，過去七天原油庫存減少了

４５５﹒３萬桶至４﹒１３３億桶，是２０１８年１０月以來的最低水平。汽油庫存則增加了

７９６﹒１萬桶。據《路透社》引述數據公司Ｋｐｌｅｒ美洲首席石油分析師Ｍａｔｔ

Ｓｍｉｔｈ指，儘管煉油活動大幅減少，但庫存減幅仍大於預期。美元疲弱令以美元計價的石油

對其他貨幣持有者來說更便宜，驅使油價上漲。

布蘭特原油期貨結算價漲０﹒９５（美元．下同），報每桶８４﹒６７美元，升幅１﹒１％

。紐約期油上升１﹒４２元，報每桶８２﹒６４元，升幅１﹒７５％。



＊美國通脹數據符合預期，金價上升＊



美國通脹符合預期，去年１２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升７％，是１９８２年６月以

來最大升幅，符合市場預期。美元匯價觸及兩個月低位，吸引海外投資者投資黃金。據《路透引

》述Ｈｉｇｈ Ｒｉｄｇｅ Ｆｕｔｕｒｅｓ金屬交易部董事Ｄａｖｉｄ Ｍｅｇｅｒ表示，通

脹壓力可能在未來幾周支持金價，預計將升破１８３０美元，現貨金升０﹒２％至每盎司

１８２６﹒１３美元。紐約期貨漲０﹒４％，報每盎司１８２６﹒１０美元。

其餘貴金屬方面，白銀升１﹒７％，報每盎司２３﹒１５美元，鉑金升１﹒１％至報每盎司

９８１﹒３５美元，鈀金下跌０﹒３％至每盎司１，９１５﹒９８美元。（ｈｌ）

