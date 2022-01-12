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12/01/2022 17:23

《出旗制勝－麥穎儀》科網股強勢反彈，京東及美團曾升一成

　　《出旗制勝》港股全日高開高走，恒指重上２４０００點關口之後繼續向上，全日飆升
６６３點，收市報２４４０２點。恒生科技指數更一度升５％，而為恒生科技指數貢獻升幅最多
的股份分別為京東、美團、快手。
　　京東（０９６１８）近日股價造好，連同今日（１２日）股價已連升５日。京東超級倉店品
牌「ｏｃｈａｍａ」進駐荷蘭並於１月１０日開業，另外兩家位於阿姆斯特丹和烏得勒支市的新
店亦即將開業。消息或刺激股價向上，股價最高曾見３０６元，升１１﹒３％，升穿２００天移
動平均線，並創１０日高位。如短線繼續看好，或可留意京東購１８４５０，行使價３６０元，
實際槓桿６倍，引伸波幅５４﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年４月２８日到期。
　　另有消息指，科技女股神Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ方舟投資大手減持京東，本周一（１０日
）沽出約８８﹒３萬張京東ＡＤＲ，為７月以來最大減持。方舟投資自去年９月中開始減持京東
，現有約２４０萬股京東，持股比例約０﹒１８％。騰訊早前公布以派發京東股份作特別股息，
除剩日將為下周四（２０日）。如認為京東或受不明朗消息影響股價或承壓，看淡或可留意京東
沽１８０２７，行使價２４９﹒８元，實際槓桿４倍，引伸波幅５８％，換股比率１００兌１，
２０２２年５月３０日到期。
　　科技股外個別股份亦可以造好，友邦（０１２９９）今早高開１﹒８％後升幅持續擴大，最
高暫時升４％至　８１﹒７５元，升穿２０天移動平均線，並見１０天高位。報道指友邦正考慮
出售部分澳洲人壽資產以簡化資產組合，並預料可從是次交易增資數億美元。投資者如看好，或
可留意友邦購２７７８８，行使價９０﹒９５元，實際槓桿７倍，引伸波幅２８﹒９％，換股比
率５０兌１，２０２２年９月２９日到期。相反看淡，或可留意友邦沽１７２９５，行使價
６８﹒８３元，實際槓桿１３﹒５倍，引伸波幅３１﹒２％，換股比率１０兌１，２０２２年３
月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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