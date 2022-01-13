《運籌帷幄－梁業豪》果然是「不規則平勢形」，ｃ浪頂看甚麼水平

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量為５０％，局勢則分別屬於偏

好和顯著向淡。上周四（６日）恒指低見２２７１０後，立即引來了明顯的趁低吸納盤，市況掉

頭回升。其後四個交易日好友完全控制了大局，只於本周二（１１日）呈現過即市回吐，昨天

（１２日）更以「上升裂口」姿態升抵２４４０２，淡友節節敗退。於上周六（８日）的「梁業

豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內，筆者已經特別提醒訂戶港股大型反彈浪已經正式展開的可能性，並

為大家提供了「不規則平勢形」內的（Ｃ）－１－ｖ－（ｉｖ）－ｃ浪的量度升幅目標。

量度升浪目標２４６２３將高於（Ｃ）－１－ｖ－（ｉｖ）－ａ浪頂２４３８５，詳情請於

「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內翻看相關分析影片。須注意的，為（ｉｖ）－ｃ浪，即整個

（ｉｖ）浪找到終點後，恒指將會往下找尋（Ｃ）－１－ｖ－（ｖ）浪，即整個（Ｃ）－１浪的

終點，讓（Ｃ）－２浪長期上升過程展開。理論上，（ｖ）浪終點將低於ｖ－（ｉｉｉ）浪底

２１３７５，並多低於ｖ－（ｉｖ）－ｂ浪底２２６６５。但若見這兩個支持位不被考驗，我們

應有轉換首選數浪方式的準備，並假設港股中期升浪已經正式開始。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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