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即市新聞

13/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》果然是「不規則平勢形」，ｃ浪頂看甚麼水平

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量為５０％，局勢則分別屬於偏
好和顯著向淡。上周四（６日）恒指低見２２７１０後，立即引來了明顯的趁低吸納盤，市況掉
頭回升。其後四個交易日好友完全控制了大局，只於本周二（１１日）呈現過即市回吐，昨天
（１２日）更以「上升裂口」姿態升抵２４４０２，淡友節節敗退。於上周六（８日）的「梁業
豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內，筆者已經特別提醒訂戶港股大型反彈浪已經正式展開的可能性，並
為大家提供了「不規則平勢形」內的（Ｃ）－１－ｖ－（ｉｖ）－ｃ浪的量度升幅目標。
　　量度升浪目標２４６２３將高於（Ｃ）－１－ｖ－（ｉｖ）－ａ浪頂２４３８５，詳情請於
「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內翻看相關分析影片。須注意的，為（ｉｖ）－ｃ浪，即整個
（ｉｖ）浪找到終點後，恒指將會往下找尋（Ｃ）－１－ｖ－（ｖ）浪，即整個（Ｃ）－１浪的
終點，讓（Ｃ）－２浪長期上升過程展開。理論上，（ｖ）浪終點將低於ｖ－（ｉｉｉ）浪底
２１３７５，並多低於ｖ－（ｉｖ）－ｂ浪底２２６６５。但若見這兩個支持位不被考驗，我們
應有轉換首選數浪方式的準備，並假設港股中期升浪已經正式開始。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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