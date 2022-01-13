《缸邊隨筆－石鏡泉》快、狠、準

《缸邊隨筆》特首講防疫：快、狠、準。美儲局鮑威爾也謂，遏通脹，加息縮水也快、狠、

準，突然間我的語文認識被懵了。



吓！防疫不是應一開始就該：快、狠、準，要到第五波了才快、狠、準，是否之前四波的防

疫，抗疫措施都是：不快、不狠、不準？



同樣，美儲局不是應一開始就該消滅通脹於萌芽狀態，而是要到美國ＣＰＩ見６％、７％，

是三倍於美儲局的２％目標上時，才：快、狠、準？



鮑威爾，我同情他可能有政治壓力。但特首？阿爺有壓力叫你留力？唉！７００萬港人何辜

、飲食業何辜。



無空運，可能無和牛食，這是富人事，但普通人現今連食阿根廷雪牛肉都嫌貴，多吃國內供

應的豬、雞、魚，無空運就無空運啦！外流港人要回港？作充分隔離（不是家居隔離）啦，港內

嚴洗白白三十日；港外，由今日起收緊入境啦！如果仲唔知點做，請負責防疫官員參考中國歷代

防疫之以兵封疫區之舉措啦！中國有Ｎ次疫都死唔晒所有中國人，是因為中國歷代都有嚴防死守

的防疫措施呀！



一眾港府高官薪高糧準，可知有幾十萬打工仔，因港府防疫政策失誤就算不妻離子散，也是

生活在水深火熱中？



我如有權，必定快、狠、準地炒晒這幫庸官。



美儲局為保股市，一直對遏通脹不快、不狠、不準。結果讓美通脹出現了大波動，市場對這

些失誤是不會仁慈的。



結果在遏通脹上一直無著褲的美儲局主席鮑威爾，在美時間周二的提名確政會上，急急著番

條褲，在其準備的講稿中表示：「美聯儲將防止更高的通脹變得根深柢固。」去年９月仍認為通

脹是「暫時性」，故不懼，轉為今時懼通脹「根深柢固」，三個月之內轉軚真「快」。高盛和摩

通認為２０２２年美儲局要加息４次或還不夠，美債息自然會上升，有謂美債市會大浴血了，真

「狠」

。



＊儲局白宮皆鷹 美股要捱苦了＊



債市可以先出血，但美股未必會立時出血，因為美儲局一早備了個資金池Ｒｅｖｅｒｓｅ

Ｒｅｐｏ，在周一，有８１家機構用上了美儲局的隔夜逆回購操作，有１，７５８萬億美元資金

存入聯儲體系，如是個Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ不大減（至７００萬億之下？）時，美股是很

難一跌跌死的。



白宮新聞發言人，在周二亦謂，明白要遏通脹，可以要用較平時較高的息率的，美儲局鷹了

，白宮又鷹了，兩個一齊扳掣，美股怕有苦日子了。



交稿後，聽到特首講港府防疫措施，已十分有效，只是百密一疏啫。就是疏了那個坐貨機回

來的空姐囉，空姐要幫手搬貨？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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