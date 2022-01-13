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13/01/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》快、狠、準

　　《缸邊隨筆》特首講防疫：快、狠、準。美儲局鮑威爾也謂，遏通脹，加息縮水也快、狠、
準，突然間我的語文認識被懵了。
　
　　吓！防疫不是應一開始就該：快、狠、準，要到第五波了才快、狠、準，是否之前四波的防
疫，抗疫措施都是：不快、不狠、不準？
　
　　同樣，美儲局不是應一開始就該消滅通脹於萌芽狀態，而是要到美國ＣＰＩ見６％、７％，
是三倍於美儲局的２％目標上時，才：快、狠、準？
　
　　鮑威爾，我同情他可能有政治壓力。但特首？阿爺有壓力叫你留力？唉！７００萬港人何辜
、飲食業何辜。
　　
　　無空運，可能無和牛食，這是富人事，但普通人現今連食阿根廷雪牛肉都嫌貴，多吃國內供
應的豬、雞、魚，無空運就無空運啦！外流港人要回港？作充分隔離（不是家居隔離）啦，港內
嚴洗白白三十日；港外，由今日起收緊入境啦！如果仲唔知點做，請負責防疫官員參考中國歷代
防疫之以兵封疫區之舉措啦！中國有Ｎ次疫都死唔晒所有中國人，是因為中國歷代都有嚴防死守
的防疫措施呀！
　
　　一眾港府高官薪高糧準，可知有幾十萬打工仔，因港府防疫政策失誤就算不妻離子散，也是
生活在水深火熱中？
　
　　我如有權，必定快、狠、準地炒晒這幫庸官。
　
　　美儲局為保股市，一直對遏通脹不快、不狠、不準。結果讓美通脹出現了大波動，市場對這
些失誤是不會仁慈的。
　
　　結果在遏通脹上一直無著褲的美儲局主席鮑威爾，在美時間周二的提名確政會上，急急著番
條褲，在其準備的講稿中表示：「美聯儲將防止更高的通脹變得根深柢固。」去年９月仍認為通
脹是「暫時性」，故不懼，轉為今時懼通脹「根深柢固」，三個月之內轉軚真「快」。高盛和摩
通認為２０２２年美儲局要加息４次或還不夠，美債息自然會上升，有謂美債市會大浴血了，真
「狠」

　
＊儲局白宮皆鷹　美股要捱苦了＊
　　
　　債市可以先出血，但美股未必會立時出血，因為美儲局一早備了個資金池Ｒｅｖｅｒｓｅ　
Ｒｅｐｏ，在周一，有８１家機構用上了美儲局的隔夜逆回購操作，有１，７５８萬億美元資金
存入聯儲體系，如是個Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｒｅｐｏ不大減（至７００萬億之下？）時，美股是很
難一跌跌死的。
　
　　白宮新聞發言人，在周二亦謂，明白要遏通脹，可以要用較平時較高的息率的，美儲局鷹了
，白宮又鷹了，兩個一齊扳掣，美股怕有苦日子了。
　
　　交稿後，聽到特首講港府防疫措施，已十分有效，只是百密一疏啫。就是疏了那個坐貨機回
來的空姐囉，空姐要幫手搬貨？《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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