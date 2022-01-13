《專家之言－黃德几》華能加大發展清潔能源，可伺機跟進

《專家之言》印尼因用電煤炭供應非常緊張，早前宣布暫停煤炭出口，導致內地多個地方重

新限電，以及上調電價上限，令中資電力股近期見沽壓。不過，有傳印尼恢復煤炭出口，並擬制

定煤炭稅作為中期解決方案；消息帶動中資電力股見反彈。



＊電廠遍布多個省份，去年首三季售電量升１７％＊



華能國電（００９０２）的電廠遍布黑龍江省、吉林省、遼寧省和內蒙古等。去年首三季度

，集團的營業收入１４５０億元（人民幣．下同），按年上升１９％，純利下跌９１﹒４％至

７﹒８３億元。單計去年第三季度，集團盈轉虧，錄得虧損３５億元，去年同期純利３４億元，

營業收入４９９億元，按年增加１６﹒８％。集團表示，期內煤價上漲，對公司經營情況產生較

大影響。

去年第三季度，集團在內地各運行電廠按合併報表口徑完成售電量１１５１﹒８８億千瓦時

，按年增加１１％；而首三季累計完成售電量３２３１﹒１５億千瓦時，按年上升１７﹒１％，

平均上網結算電價為每兆瓦時４１７﹒７９元，按年增加１﹒２８％。至於市場化交易電量比例

，去年首三季為５９﹒９９％，按年提高３﹒０５個百分點。

目前內地供電來源仍然主要為火力發電，惟隨著內地推行減碳措施以達致「碳中和」，近年

已有多家火電電企逐步轉型至潔淨能源。截至去年９月底，集團可控發電裝機容量為

１１５０１４兆瓦，權益發電裝機容量為１０１３８８兆瓦。去年第三季度，集團新投產風電和

太陽能的可控發電裝機容量，分別為５８３﹒６兆瓦和２７８兆瓦。



＊成立曹妃甸清能公司，提高清潔能源裝機佔比＊



另外，在上月底，集團與控股股東旗下華能財資共同出資設立曹妃甸清能公司，集團將以

１﹒１９億元出資，將持有曹妃甸清能公司７０％的權益。透過成立曹妃甸清能公司，將提高集

團的清潔能源裝機佔比，優化產業結構，以及滿足河北十里海１００兆瓦複合型光伏發電項目的

開發建設要求，爭取後續在河北曹妃甸區域開發建設新能源發電、其他新業態能源發電項目資源

。

現價計，預測股息率約４厘，具有一定吸引力。走勢上，自本月初起形成下降軌，近日企穩

５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持熊差距，惟跌至保歷加通道底線後沽壓

料減，宜候低４港元吸納，反彈阻力５港元，不跌穿３﹒６港元續持有。《金利豐證券研究部執

行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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