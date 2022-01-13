【融創融資】融創頻頻配股盡失市場信心？股價反映哂負面因素未？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１３日報道》再有股份趁大市氣氛好轉從市場「抽水」，今次到

內房股融創中國（０１９１８）！公司繼去年１１月配股兼減持融創服務（０１５１６）後，今

日再宣布折讓１５﹒３％配股，集資４５億元還債。融創午後沽壓增大，現急瀉２１％，報

９﹒３１元，暫為日中最低位，仍遠低於配售價１０元。專家認為，融創股價已消化債務危機等

負面因素，惟短期未見反彈跡象，行業首選仍是龍頭股份。



＊兩個月內兩度配股籌逾百億，一半資金用於還債＊



融創以先舊後新方式，配售４﹒５２億股，相當於經擴大已發行股本約８﹒３％，配售價為

每股１０元，較上日收市價１１﹒８元，折讓約１５﹒３％。今次集資額４５﹒２億元，主要用

於補充營運資金及償還貸款。

市場或對融創在兩個月內兩度配股感意外。公司曾於去年１１月配股，折讓幅度為

１０﹒９％，並同時減持融創服務，合共套現約７４億元。當時集團董事會主席孫宏斌更自掏腰

包，借出４﹒５億美元（折合約３５億港元）免息貸款作集團備用資金，盼提振市場信心。不過

，事與願違，融創股價自上次配股至今持續沉底，截至目前，累計跌幅近四成。

融創近期受官司纏繞亦是股價低迷的原因。據外媒報道，融創旗下三間公司的持股被深圳市

寶安區人民法院凍結。不過，公司其後澄清，純屬與商業伙伴的「小糾紛」，現時已解決問題及

爭取撤銷法院命令。

受配股消息拖累，融創暫急瀉２１％，報９﹒３１元，跌穿配售價兼創四年半以來新低。至

於龍頭內房股個別發展，龍湖集團（００９６０）、華潤置地（０１１０９）及中海外

（００６８８）目前跌幅介乎１－２％。



＊林家亨：融創股價已消化負面因素，首選中海外、潤地惟現價宜食胡！＊



國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，融創最近兩次配股合共集資過百億元，用以還債及補充營運資金，相信

能大大紓緩財政壓力，對公司長遠而言屬好事。股價自２０２０年起至今累跌近８０％，已大致

消化債務危機的負面因素。

即使融創股價低迷，惟不能忽視公司盈利能力仍然高。據２０２０全年業績，每股盈利達

７﹒８２元人民幣，意味股份市盈率僅１倍左右，屬極低水平。當融創的債務問題明朗化後，有

望獲資金重新部署，故股份長遠具備估值修復空間。不過，股價短期仍受累配股消息，難以跟隨

大市反彈。

林家亨維持對內房股前景樂觀的看法，首選龍頭股份中海外及潤地。近期中央出手鼓勵央企

、國企收購內房項目，相關貸款不計入「三條紅線」，有利現金流充裕的龍頭房企收購優質項目

，長遠有利提升資產質素及回報。不過，他提醒，中海外及潤地的股價正處於保歷加通道頂部附

近，現價高追的值博率低，持貨者則宜先沽貨套利，待股價回落再作部署。

