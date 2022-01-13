《盤後部署》港股全日窄幅上落，恒指衝破百天線或繼續向上

《經濟通通訊社１３日專訊》港股全日窄幅上落，高開１５９點報２４５６１，早市走勢靠

穩，中午收市升１９點報２４４２１。午後走勢轉弱，一度跌１０６點，其後跌幅並無擴大，最

終升廿幾點收市。

上日表現最佳藍籌的京東（０９６１８）遭拋售，低開３％後跌勢未止，收報２９３﹒２元

，跌３﹒９３％。ＡＴＭ同樣低收，阿里巴巴（０９９８８）微跌０﹒６％，騰訊

（００７００）及美團（０３６９０）就跌１﹒１６％及０﹒３５％。石油股繼續走強，「三桶

油」當中以中石化（００３８６）全日表現最好，升２﹒５４％，收報４﹒０３元，中石油

（００８５７）升１﹒８３％，中海油（００８８３）就升０﹒９８％。至於遭美國資本集團減

持的新奧能源（０２６８８）為全日表現最佳藍籌，收報１４４元，升３﹒３７％。內房股繼續

捱沽，碧桂園（０２００７）挫７﹒８１％，為全日表現最差藍籌，融創（０１９１８）再度配

股，股價急瀉２２﹒６３％，收報９﹒１３元。

恒指全日上落不足２００點，收報２４４２９，升２７點或升０﹒１１％，主板成交

１３６３﹒３１億元。國企指數報８６０２，跌１０點或跌０﹒１２％。恒生科技指數報

５７９６，跌１０３點或跌１﹒７５％。

Ａ股回軟，上證綜合指數報３５５５，跌４２點或跌１﹒１７％，成交４５７０﹒０５億元

人民幣。深證成份指數報１４１３８，跌２８２點或跌１﹒９６％，成交２８１７﹒１４億元人

民幣。



＊煤炭股明天或續炒上＊



大市方面，成交額較上日少１７２﹒７億元，錄得１０﹒９４億元資金淨流，惟較上日大幅

減少１３０﹒１億元。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，上日大戶主動買沽比率為５９：４１，

今天則調整為５３：４７，或反映上日升幅顯著，今天獲利沽盤增加，才令大市稍為回調。從日

線圖看，１０天線走勢依然強勁，ＭＡＣＤ牛差距未見收窄，港股短期走勢仍樂觀，若明天能成

功突破１００天線２４６５０點水平，可望繼續向上行。

煤炭股繼續造好，印尼停運煤炭消息令煤炭價格近日再有走高趨勢。有官媒發文指，煤價不

具備大幅上漲的基礎，煤炭股依然高收，兗礦（０１１７１）及神華（０１０８８）都分別升

３﹒１７％及２﹒０７％。從資金流向看，兗礦及神華近兩天資金流入量顯著增加，當中兗礦今

天的大戶主動買入比率高達八成，神華亦有六成。再看日線圖，兩股自去年１２月初以來出現過

幾次上升旗形，近日再度出現此形態，當中神華的ＭＡＣＤ牛差距逐步擴闊，明天或續炒上。

（ｅｒ）

