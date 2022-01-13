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13/01/2022 14:04

【外圍經濟】銅價重上１萬美元，料繼續攀升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》銅價今年繼續看漲，由於全球庫存跌至危險水平，倫敦金屬交
易所（ＬＭＥ）期銅價格重上每噸１萬美元，預料在今年上半年會攀升至破紀錄高位。
　　根據ＬＭＥ等交易所的資料，全球銅庫存跌至２００６年以來的最低水平。如果供應情況未
獲改善，期銅價格有可能突破去年５月每噸１﹒０７萬美元的紀錄。市場人士還指出，不僅是銅
，其它金屬存量亦普遍偏低。（ｊｆ）

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