【外圍經濟】銅價重上１萬美元，料繼續攀升

《經濟通通訊社１３日專訊》銅價今年繼續看漲，由於全球庫存跌至危險水平，倫敦金屬交

易所（ＬＭＥ）期銅價格重上每噸１萬美元，預料在今年上半年會攀升至破紀錄高位。

根據ＬＭＥ等交易所的資料，全球銅庫存跌至２００６年以來的最低水平。如果供應情況未

獲改善，期銅價格有可能突破去年５月每噸１﹒０７萬美元的紀錄。市場人士還指出，不僅是銅

，其它金屬存量亦普遍偏低。（ｊｆ）

