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13/01/2022 15:42

【外圍經濟】南美產量下跌，阿拉伯咖啡豆價格接近１０年高位

　　《經濟通通訊社１３日專訊》由於南美洲產量下跌，阿拉伯咖啡豆期貨連日上漲，再度接近
上月創下的１０年高位。巴西Ｍｉｎａｓ　Ｇｅｒａｉｓ近期暴雨成災，當地是全球最大的阿拉
伯咖啡豆產區，為星巴克提供貨源，料產量會受影響。另一個主要產區哥倫比亞去年的產量亦下
跌１９％。今年３月的紐約期貨價格上升３﹒３％至每磅２﹒４４９美元。而過去一年阿拉伯咖
啡豆的價格已上漲１倍。（ｊｆ）

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