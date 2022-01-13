《政經范局－范強》哈薩克斯坦局中局

《政經范局》本欄於去年底指出，美國為首的五眼聯盟，初步完成從西、南、東三個方向圍

堵和分隔亞歐大陸，２０２２年將出現激烈的地緣之爭。其中南部的一條封鎖線，就是從中東沿

裏海，分隔中亞，直抵俄羅斯南垂。話音甫落，新年的第一場「大戲」居然就在這條線上演。



新年開場戲的「角鬥場」哈薩克斯坦有多重要，只要看一眼地圖就知道－－她東接中國新疆

，然後由北至西，與俄羅斯背靠背一直伸延至高加索。再往西南，出了裏海就是中東。背景資料

就簡單寫到這裏；本文側重的是這場「顏色革命」非同一般的發展與結局，以及更為重要的問題

：這會不會只是更大變局的一次「熱身戲」？



＊哈薩克反顏革模式＊



本文將提出一點觀察：不論背後策劃者是誰，又或組織多麼精密，這場哈國反政府行動的參

與者們顯然闖入了一個連環雷陣，不僅使得今年的亞歐地緣之爭一開局就峰迴路轉，更可以說是

亞歐國家首次演示了一場聯合「反顏革」的範例。這個範例亦因此可以稱為「哈薩克反顏革模式

」，它的出現預示本已爐火純青、行之有效的「顏革」策略將失效。



必須要指出，今次哈國的反政府行動並非一般的「顏革」，因為它一開局就具備高度的軍事

策略性，且充滿暴力血腥。它的策劃者揀選了１月２日，即新年假期起事，而且迅速把目標鎖定

在最大城市阿拉木圖，並在５日武力攻佔該市的前總統府、政府主要辦公大樓及國際機場。



據哈、俄兩國媒體報道，攻佔行動有大批外國人士參與，他們配備比軍警更為精良的武器，

先後發動了６波攻擊。在行動之初至少有１３名軍警被殺，軍官更被斬首。如報道屬實，這場反

政府行動與其說是「顏革」，倒更像是伊斯蘭國最初在伊拉克北部和敍利亞冒起時的「恐暴」方

式，透過斬首等虐殺俘虜手段震懾對手與民眾，並搶先佔領一些大城市，建立可與首都分庭抗禮

的根據地，形成割據局面。



＊迅速定性敵我分明＊



角鬥場的另一邊是開場戲的主要懸念－－哈國總統托卡耶夫的命運。出身於前蘇聯外交系統

，自從２０１９年出任總統來，西方媒體一直指他生活在前總統納扎爾巴耶夫的陰影下。看他那

一介文弱書生的外形，似乎亦很經受得起這場暴風驟雨。



然而正是他，就像一個平時暗自操練多時，一上場就技驚四座的「黑馬」，一開局就如連珠

炮般發出連串指令：首先直接將反政府行動定性為「恐暴」，上升至「敵我矛盾」，軍警自可格

殺勿論﹔同時下令全國進入緊急狀態，關閉互聯網、禁止外國人入境，堵絕了反政府力量利用互

聯網及外援令局勢升級的途徑。



如果此時托卡耶夫的命運仍是未知之數，那麼他的下一個舉動就令戲路再無懸念 猶如在烽

火台上點了一縷狼煙，他向集體安全條約組織（ＣＳＴＯ）發出了求救訊號。



＊獨聯體及其安全機制復活＊



ＣＳＴＯ是在前蘇聯解散後，依獨聯體機制建立的安全組織，現在只剩白羅斯、哈薩克斯坦

等６國，而且一直遠離國際舞台，與獨聯體般似已成為被遺忘的歷史名詞。然而，一如托卡耶夫

像是秘密操練多時的黑馬，ＣＳＴＯ 這回亦是「滿血復活」。俄羅斯的先頭部隊在２、３個小

時內就完成集結，迅速乘搭伊爾７６運輸機抵達阿拉木圖機場。



俄總統普京派出的不是一般內務部隊，而是俄軍中戰鬥力最強的傘兵和特種部隊。他們的到

來使得哈國國內任何試圖裡應外合，推翻托卡耶夫的勢力都不敢輕舉妄動。結果，在北約執意東

擴的背景下，哈國的一場「顏革」反而招徠了獨聯體及其安全機制的復活。



＊更大變局的熱身戲＊



在此我想回顧一則去年１２月２８日，亦即哈國發生暴動前，發自莫斯科的新聞：「獨聯體

國家領導人非正式會晤當天在聖彼得堡舉行，慶祝獨聯體成立３０周年。普京總統與哈薩克斯坦

、白羅斯等國領導人出席。普京表示，俄方將進一步推動獨聯體國家間的關係發展……」



為什麼這可能是更大變局的熱身戲？在反恐合作領域，還有一個比ＣＳＴＯ規模更大，包括

中國、印度的上合組織。作為該組織的關鍵成員，北京在此次哈國爆發「顏革」之後，亦是第一

時間對托卡耶夫表達了支持。



這預示了ＣＳＴＯ與上合會在未來建立更緊密安全合作關係。如果再進一步，東南亞、甚至

是大洋洲國家基於自身安全利益，亦開始參考哈薩克經驗的話，這就可能使得東起太平洋西至亞

歐內陸的漫長貿易線，出現一長串「反顏革」的烽火台。《經濟通通訊社評論員 范強》

