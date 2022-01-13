《台股攻略－黃振宇》美股重拾升勢，台股先跌後升

《台股攻略》美股重拾升勢，台股則先跌後升，市場早段觀望台積電及大立光法說會動向，

但在金融及鋼鐵走強下，加權指數最終升６２點，收１８４３７點，成交金額為２７７３﹒６７

億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入１７４﹒２８億元。

電子權王的台積電預期今年集團開支金額將達４００至４４０億美元，較去年３００億美元

大增３３％至４６％，其股價收６６１元，微升０﹒２％；同樣舉行法說的大立光公布２０２１

年全年毛利率為５９﹒９５％，創６年來新低，今日（１３日）股價略為淡靜，收２３７５元，

無起跌。另外，金融股今日大勇，王道銀行收９﹒１４元漲停；新光金收１１﹒９５元，升

５﹒３％；台新金收２０﹒５元，升５﹒１％。其餘金融股的旺旺保、國泰金、中信金、三商壽

、臺企銀、兆豐金、遠東銀、台中銀及富邦金均升２％至５％。鋼鐵板塊普遍上揚，第一銅及新

鋼漲停，中鋼升１﹒９％，燁輝升３﹒６％，中鴻升４％，聚亨升５﹒６％。貨櫃三雄的萬海重

挫超過４％，陽明及長榮分別跌２﹒９％及２％。航空雙雄的華航及長榮航分別跌０﹒６％及

０﹒８％。

整體來看，台股止跌反彈後，有望挑戰１８６００點關口，投資者可留意去年業績亮眼的金

融股，以及受惠銅、鎳及鐵礦砂等資源價格上揚的鋼鐵股份。《富邦銀行（香港）證券投資服務

部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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