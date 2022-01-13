《窩輪豪情－梁業豪》後市仍有可觀的再升空間？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、匯控（００００５）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

融創中國（０１９１８）、中電（００００２）與農夫山泉（０９６３３）。

本周二（１１日）晚美國聯儲局主席指出，美國經濟不再需要高度寬鬆政策，但未有表示會

提前於３月加息，美股由科技股的強勁買盤帶動急升。港股好友大戶找到強攻的藉口，表現較預

期略佳，大市的下跌動力明顯減弱。本周二開市前已呈超買的即市局勢只能為港股帶來幅度有限

的即市回升，回跌動力於昨早（１２日）開市時即見接近消失。此外，恒指日線圖上呈現近日升

浪中的第二個上升裂口，足以反映出好友的入市態度非常進取，屬於近期罕見的現象。依此推算

，港股後市仍有可觀的再升空間。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

