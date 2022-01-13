  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2022 09:31

《窩輪豪情－梁業豪》後市仍有可觀的再升空間？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、匯控（００００５）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
融創中國（０１９１８）、中電（００００２）與農夫山泉（０９６３３）。
　　本周二（１１日）晚美國聯儲局主席指出，美國經濟不再需要高度寬鬆政策，但未有表示會
提前於３月加息，美股由科技股的強勁買盤帶動急升。港股好友大戶找到強攻的藉口，表現較預
期略佳，大市的下跌動力明顯減弱。本周二開市前已呈超買的即市局勢只能為港股帶來幅度有限
的即市回升，回跌動力於昨早（１２日）開市時即見接近消失。此外，恒指日線圖上呈現近日升
浪中的第二個上升裂口，足以反映出好友的入市態度非常進取，屬於近期罕見的現象。依此推算
，港股後市仍有可觀的再升空間。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告13/01/2022
【大行炒D乜】野村恢復追蹤內房　唔通大陸房產回暖？
開市Good Morning13/01/2022
林家亨：恒指24900點遇阻力　中石油盈喜增派息機會微
市場動向13/01/2022
數碼港創業投資論壇 吸引超過2,500人參與
市場動向13/01/2022
嚴選賽道 捉緊半導體產業超級周期
香港要聞12/01/2022
【預算前瞻】安永料本財年財赤180億元　倡派電子消費券及減稅
中國故事12/01/2022
《神州經脈》上月通脹數據回落兼低預期　A場興奮滬指衝擊三千六
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金