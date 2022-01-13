  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2022 11:21

【虛幣世界】美國上月ＣＰＩ符合預期，加密貨幣抽升

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１３日報道》美國公布上月ＣＰＩ數據，按年升７％並創下近四
十年來新高，但符合市場預期，美股輕微高收，而加密貨幣則現資金流入撐起市場表現，其中比
特幣重返四萬三美元水平，以太幣更重返三千三美元。但亦有分析認為，高通脹將令聯儲局壓力
增加，有機會提高加息的水平及次數。
　　加密貨幣和外匯分析公司　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　的創始人馬蒂格林斯潘
表示，市場對這ＣＰＩ數據的反應可能有點令人困惑，而投資者看到加密貨幣市場取得了勝利，
不過這一次，投資者似乎對美聯儲放鬆了很多。據路透社報導，美國股市高收，也許是由於對美
聯儲可能在應對通脹方面的擔憂正在下降。
　　加密貨幣價格反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報元４３４６６﹒４９（美元．下同），
跌０﹒９９％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３３１９﹒６８元，跌１﹒５４％；艾達幣
報１﹒２９元，跌１﹒２２％；瑞波幣報０﹒７８元，跌１﹒４９％。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ


又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８
　　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/01/2022
【虛幣世界】美國上月CPI符合預期，加密貨幣抽升
大行報告13/01/2022
【大行炒D乜】野村恢復追蹤內房　唔通大陸房產回暖？
開市Good Morning13/01/2022
林家亨：恒指24900點遇阻力　中石油盈喜增派息機會微
市場動向13/01/2022
數碼港創業投資論壇 吸引超過2,500人參與
市場動向13/01/2022
嚴選賽道 捉緊半導體產業超級周期
香港要聞12/01/2022
【預算前瞻】安永料本財年財赤180億元　倡派電子消費券及減稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金