【虛幣世界】美國上月ＣＰＩ符合預期，加密貨幣抽升

《經濟通通訊社記者李皆穎１３日報道》美國公布上月ＣＰＩ數據，按年升７％並創下近四

十年來新高，但符合市場預期，美股輕微高收，而加密貨幣則現資金流入撐起市場表現，其中比

特幣重返四萬三美元水平，以太幣更重返三千三美元。但亦有分析認為，高通脹將令聯儲局壓力

增加，有機會提高加息的水平及次數。

加密貨幣和外匯分析公司 Ｑｕａｎｔｕｍ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 的創始人馬蒂格林斯潘

表示，市場對這ＣＰＩ數據的反應可能有點令人困惑，而投資者看到加密貨幣市場取得了勝利，

不過這一次，投資者似乎對美聯儲放鬆了很多。據路透社報導，美國股市高收，也許是由於對美

聯儲可能在應對通脹方面的擔憂正在下降。

加密貨幣價格反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報元４３４６６﹒４９（美元．下同），

跌０﹒９９％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３３１９﹒６８元，跌１﹒５４％；艾達幣

報１﹒２９元，跌１﹒２２％；瑞波幣報０﹒７８元，跌１﹒４９％。



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