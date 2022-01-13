《談國論企－黎偉成》銀行去年貸款過份審慎須改善

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款淨額，於２０２１年同比增長明顯放緩

，特別是企（事）業單位和住戶的中長貸款增幅緩增，短貸更下跌，貸放政策相當審慎，意味行

行的降準暫未能產生相對良性和積極作用、效應。居民消費價格ＣＰＩ於去年１２月份回調至合

理區間，相信人行會進一步降準和定向降準對若干行業作出支持，以確保國民經濟能夠達致中央

經濟工作會議的「穩字當頭，穩中有進」的發展要求。



＊須穩定支持製造業甚至房地產中長期企貸＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年１２月份淨增１﹒１３萬億元（見表一），比上年同期減少１２３４億元或１０﹒３％，連同

１１月份減１１﹒１８％，為兩連減，未能延續１０月份淨增８２６２億元同比多增１３６４個

百分點或１９﹒７７％之態，使由１０至１２月份組成的四季度貸款累計僅３﹒２２萬億元，同

比減少４﹒７％（見表二），連同三季度貸款同比減５％，屬連續兩個季度之減，相對於二季度

增２％和一季度上升８﹒０２％，反映出金融機構於將下半年的貸款策略異常審慎，而上半年的

表現亦未符理想。由是使２０２１年全年貸款累計１９﹒９５萬億元僅增３﹒０４％，遠遜於

２０２０年所增的１６﹒７７％。

金融機構在２０２１年的貸款所出現的問題，有：（甲）對企（事）業單位全年淨增

１２﹒０２萬億元，同比減少１﹒２３％（見表三，下同），而２０２０年全年增長

２８﹒１７％達１２﹒１７萬億元，引人以憂者為（Ｉ）中長期貸款於２０２１年全年累計

９﹒２３萬億元，同比略升４﹒８％，較２０２０年全年增長５７﹒７％少增５２﹒９個百分點

，是相當重大的倒退。企業的中長期貸款多涉（１）以製造業為主的工業，和（２）房地產開發

企業的發展借貸。

要指出，中國恆大集團（０３３３３）的資不抵債問題存在已久，至最近始見暴露，使金融

機構對房地產開發商的貸款政策無可避免轉趨審慎，惟包括香港在內的任何地方的房地產開發商

的負債比率，每多高於其他主要行業的水平，此因相關企業買地、建房等投資所涉資金相當龐大

，而以賣樓為主的資金回籠相對較慢，對銀行的借貸依賴程度甚高。銀行業應對行業的不同企業

區別對待，否則會使業內若干問題產生骨排的惡性效應。建議中央重新審視和改善銀行信貸政策

，對經濟社會各個行業、不同企業，盡量作出積極和正面的支持，不宜一收就死。

以製造業為主的工業，所受困擾亦不少，特別是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９肆虐幾兩年，使

歐美、亞洲等市場的需求遠未能回復疫前水平，和美國對華政經攬炒，亦使企業的固投借貸審慎

不已。

企業單位的（ＩＩ）票據融資於去年全年淨增１﹒５萬億元，同比增長１﹒０３倍，

２０２０年則減少５９﹒８％而為７３８９億元，顯企業強化融資市場的參與程度，使（２）短

期貸款的需求不太強烈，全年淨增９４６８億元同比減６０﹒３８％，可以接受。

和（ＩＩＩ）非銀行業金融機構的貸款期減少８４７億元或８２％，相對２０２０年全年增

減４倍為４７０６億元

，尚可。



＊料中央會加大提振經濟力度人行再降準＊



至於（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２１年全年淨增７﹒９２萬億元同比略升

０﹒６３％，相對於２０２０年同期７﹒８７萬億元上升５﹒９２％，表現更差。根據具體數據

可解讀為疫情對消費者的購物意欲影響反覆，因（１）短期貸款淨增１﹒８４萬億元，同比減少

２﹒１６％，而２０２０年同期１﹒９２萬億元則減少３﹒０３％。

和（２）對住戶的中長期貸款增加淨額達６﹒０８萬億元，同比增加２﹒１８％，上年則增

９﹒１７％而為５﹒９５萬億元，在疫情反覆底下仍顯居民置業剛性需求強烈。

中央經濟工作會議於２０２１年１２月８至１０日議決，對２０２２年的工作總基調為「穩

字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，其

中：穩健的貨幣政策，要求是「靈活適度，保持流動性合理充裕」，重點在於流動性，要充裕的

同時，保持合理的水平。

人行取新的降準做法，屬全面性的，而會議要求：引導金融機構加大對實體經濟特別是小微

企業、技術創新、綠色發展的支持。和財政政策和貨幣政策要「協調聯動」，更要「跨周期和逆

周期宏觀調控政策要有機結合」。

由是銀行業重新審慎地加大貸款政策和行動，肯定是必須之舉也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ １９﹒７７％ １７﹒５４萬 ３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ８﹒８０％ １３﹒８４萬 ６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 １７﹒１０％ １２﹒７６萬 ５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５萬 １﹒３５％ １０﹒６４萬 ３﹒５０％

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２％ ９﹒１４萬 ３﹒８６％

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２％ ７﹒６７萬 ８﹒０２％

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６％ ４﹒９４萬 １６﹒５０％

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８％ ３﹒５８萬 ７﹒１８％

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２％ １９﹒３６萬 １６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０％ １６﹒８１萬 ４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０％ １６﹒１７萬 １９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０％ １３﹒５３萬 ６﹒９０％

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７％ １２﹒６５萬 ７﹒９０％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

２０２１年 ２０２０年

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四季度 ３﹒２２萬 －４﹒７０％ ３﹒３８ ５﹒９５％

三季度 ３﹒９６萬 －５﹒００％ ４﹒１７萬 ５﹒３７％

二季度 ５﹒０９萬 ２﹒００％ ４﹒９９萬 ＋２９﹒３０％

一季度 ７﹒６７萬 ８﹒０２％ ７﹒１０萬 ２２﹒２０％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（萬億元計，同比增╱減）

２０２１年全年 ２０２０年全年

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住戶貸款 增７﹒９２ ０﹒６３％ 增７﹒８７ ５﹒９２％

短期 減１﹒８４ －２﹒６０％ 增１﹒９２ －３﹒０３％

中長期 增６﹒０８ ２﹒１８％ 增５﹒９５ ９﹒１７％

企（事）業單位 增１２﹒０２ －１﹒２３％ 增１２﹒１７ ２８﹒７０％

短期 增０﹒９４６８ ４﹒８０％ 增２﹒３９ ５７﹒２３％

中長期 增９﹒２３ ４﹒８０％ 增８﹒８ ５７﹒７０％

票據融 減１﹒５ １﹒０３％ 減０﹒７３８９ －５９﹒８％

非銀行業金融機構 減０﹒０８４７ －８２％ 減０﹒４７０６ ＋４倍

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資料來源：中國人民銀行

整理：黎偉成



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