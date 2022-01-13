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即市新聞

13/01/2022 09:28

《異動股》融創低開近一成半，折讓一成半配股籌４５億還債

　　《經濟通通訊社１３日專訊》融創（０１９１８）現價跌１４﹒９２％，報１０﹒０４元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒５７％。該股成交約４﹒５８億股，涉資
４５﹒８４億元。融創服務（０１５１６）跌５﹒０５％，報７﹒９元。
　　融創中國（０１９１８）公布透過摩根士丹利以先舊後新方式配售４﹒５２億股，佔擴大股
本８﹒３％，每股１０元，比上日收市價折讓１５﹒３％，集資淨額約４４﹒８４億元，半數用
於償還貸款，半數用於公司一般運營資金。
　　交易完成後，融創中國控股股東、公司董事會主席兼執行董事孫宏斌持股由４２﹒２５％攤
薄至３８﹒７５％。
　　現時，恒生指數報２４５６１，升１５９點或升０﹒６５％，主板成交７６﹒７２億元。國
企指數報８６５１，升３８點或升０﹒４５％。恒生科技指數報５９２０，升２０點或升
０﹒３５％。
　　即月期指新報２４４８４，升１６２點，低水７７點。即月國指期貨報８６５２，升６６點
，平水。即月科指期貨新報５９２４，升３５點，高水９點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創（０１９１８）　　　１０﹒０４元　跌１４﹒９２％
　　融創服務（０１５１６）　　７﹒９０元　　跌５﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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