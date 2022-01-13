《異動股》融創低開近一成半，折讓一成半配股籌４５億還債

《經濟通通訊社１３日專訊》融創（０１９１８）現價跌１４﹒９２％，報１０﹒０４元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒５７％。該股成交約４﹒５８億股，涉資

４５﹒８４億元。融創服務（０１５１６）跌５﹒０５％，報７﹒９元。

融創中國（０１９１８）公布透過摩根士丹利以先舊後新方式配售４﹒５２億股，佔擴大股

本８﹒３％，每股１０元，比上日收市價折讓１５﹒３％，集資淨額約４４﹒８４億元，半數用

於償還貸款，半數用於公司一般運營資金。

交易完成後，融創中國控股股東、公司董事會主席兼執行董事孫宏斌持股由４２﹒２５％攤

薄至３８﹒７５％。

現時，恒生指數報２４５６１，升１５９點或升０﹒６５％，主板成交７６﹒７２億元。國

企指數報８６５１，升３８點或升０﹒４５％。恒生科技指數報５９２０，升２０點或升

０﹒３５％。

即月期指新報２４４８４，升１６２點，低水７７點。即月國指期貨報８６５２，升６６點

，平水。即月科指期貨新報５９２４，升３５點，高水９點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融創（０１９１８） １０﹒０４元 跌１４﹒９２％

融創服務（０１５１６） ７﹒９０元 跌５﹒０５％

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（ｈｃ）

