【內房困局】融創配股抽４５億急插，併購鬆綁屬實中海外趁機回吐

《經濟通通訊社１３日專訊》近日有傳中央放寬「三條紅線」，讓優質房企可併購陷困房企

項目，內房板塊回暖，除優質房企股價持續造好外，連陷困房企股價也稍有起色，惟即有房企趁

機配股撲水還債。融創中國（０１９１８）就公布折讓約１５％配股，集資近４５億元，這是集

團相隔不足兩個月再度配股，今日股價急插逾一成半。另方面，據報房地產併購貸款不再計入「

三條紅線」消息屬實，部分央企國企正接觸優質項目，惟對近期股價已炒高的中海外

（００６８８）及潤地（０１１０９）等刺激不大。



＊折讓１５﹒３％每股１０元，集資所得半數用作償還貸款＊



融創中國公布透過摩根士丹利以先舊後新方式配售４﹒５２億股，佔擴大股本８﹒３％，每

股１０元，比上日收市價折讓１５﹒３％，集資淨額約４４﹒８４億元，半數用於償還貸款，半

數用於公司一般運營資金。交易完成後，融創中國控股股東、公司董事會主席兼執行董事孫宏斌

持股由４２﹒２５％攤薄至３８﹒７５％。

今次是融創相隔不足兩個月再度配股。去年１１月１７日，融創折讓約一成，以每股

１５﹒１８元，先舊後新配售３﹒３５億股，及以每股１４﹒７５元減持１﹒５８億股融創服務

（０１５１６）股份，共集資約７３﹒４３億元。集團當時指集資所得，一半用於還款，另一半

用作一般運營所需，同時孫宏斌表示會向集團提供４﹒５億美元免息貸款。



＊數間公司股權被法院凍結債價下跌，融創稱已解決爭議＊



另外，對於融創子公司融創房地產集團持有的數間公司股權被深圳市寶安區人民法院凍結，

融創稱已解決有關爭議。融創解釋，事件涉及公司與其業務夥伴就商業合作產生的小糾紛，已經

解決了有關問題，雙方正積極爭取完成撤銷這些法院命令的程序。

天眼查網站數據顯示，融創房地產集團在武漢融創基業、上海融創房地產開發、廣州萬達文

化旅遊城投資的持股，股權凍結數額分別為５０００萬、２０００萬及４０８１萬元（人民幣．

下同）；前兩項凍結期限均為三年，最後一項的凍結期限未在天眼查披露。彭博匯編的數據顯示

，融創２０２４年到期、票息６﹒６５％的票據昨日（１２日）每１美元面值下跌７﹒２美分，

至４７﹒１美分，邁向歷史新低。交易員指，債券價格下跌是因為法院凍結資產。



＊傳人行制定需流動性支持房企名單，融創世茂等１１企在列＊



另據內媒稍早引述消息報道，融創中國（０１９１８）、世茂集團（００８１３）、奧園

（０３８８３）、佳兆業（０１６３８）、富力（０２７７７）等，被列入１１家人行制定的需

要流動性支持房企名單。人行又要求保利、華僑城、招商蛇口、華潤、中糧、五礦地產、中建和

金茂等９家企業通過收購、併購項目資產的方式，為這些有中高風險的企業提供流動性支持。據

報人行制定名單後，通過電話一對一通知了相關房企，讓相關房企準備資產處置事宜，還制定針

對這１１家房企美元債敞口風險的應對方案。

此外，雖然近日野村恢復對中海外、潤地、龍湖（００９６０）及融創等買入評級，但富瑞

則將雅居樂（０３３８３）評級由「買入」下調至「遜於大市」，下調目標價４１％至３﹒２６

元。富瑞指，雅居樂由於銷售疲弱而愈來愈有可能無法償還近期債務，鑑於其土地儲備枯竭以及

對旅遊項目的潛在需求疲弱，預計２０２２年銷售額將按年下降８％，將其２０２１至２３財年

的盈利預期下調４０％，未來幾年派息率可能會大降至１０％。



＊部分央企國企正接觸優質項目，招商蛇口併購票據完成註冊＊



另一方面，據《證券日報》報道，有房企人士證實，房地產併購貸款不再計入「三條紅線」

的消息屬實。有部分央企、國企正在多方接觸核心城市的優質項目。多家大中型銀行也表示，已

做好房地產併購貸款等業務的額度安排，日前收到監管層要求金融機構對房地產行業併購提供金

融支持的相關通知。對此，有業內人士認為，儘管已有較多房企收併購項目意向強烈，但併購各

方尚處相互博弈或觀望態度，因此真正達成併購意願的項目並不多。

另據《證券時報》從知情人士處獲悉，招商蛇口（深：００１９７９）３０億元併購票據已

於今日完成註冊，首期發行２５﹒８億元，其中１２﹒９億元用於收購住宅項目公司股權，為項

目公司注入資金，確保項目順利推進。據悉除招商蛇口外，多家房企亦計劃近期在交易商協會註

冊發行併購票據。



＊林家亨：融創財務壓力應會減低，中海外潤地質佳惟宜先行食胡＊



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，融創今次配

股對未來是一個好消息，計及去年集資已達百多億元，現時市值回落至約５５０億水平，未來財

務壓力應會減低，而股價由高位４０多元跌至現在下穿１０元，應已足夠消化現時困境，足夠應

付未來一年債務到期，另其去年盈利能力差不多每股６元多，市盈率只有１﹒３倍左右，一旦財

務壓力紓緩相信很多資金會部署買入。惟若買內房股還是最好揀中海外及潤地等龍頭，而那些因

債務危機急跌才見值博率的股份，安全性就較低。其中中海外已清除所有債務，不似某些同業債

價急跌；另外，中海外其手上還有大量現金，而中央政策要求有財力公司收購陷困公司，所有資

本借貸不計入「三條紅線」，所以買踩住三條綠線的內房股更有勝算，但近期這些龍頭股已升破

保歷加通道頂線宜先行食胡。

融創中國半日跌１６﹒１％收報９﹒９元，跌穿配股價，成交６６﹒７１億元，融創服務亦

跌５﹒７７％報７﹒８４元。其餘內房股亦普遍下跌，近期強勢的中海外跌近２％，潤地則無升

跌。



部分內房股今日上午表現

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股份（編號） 半日收市價（元） 變幅

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融創中國（０１９１８） ９﹒９０ －１６﹒１０％

雅居樂（０３３８３） ３﹒８８ －７﹒８４％

世茂（００８１３） ５﹒１１ －５﹒８９％

碧桂園（０２００７） ６﹒８１ －５﹒０２％

奧園（０３８８３） １﹒６０ －３﹒６１％

佳兆業（０１６３８） ０﹒８８ －３﹒３０％

富力地產（０２７７７） ３﹒２７ －２﹒１０％

中海外（００６８８） ２２﹒２０ －１﹒７７％

華潤置地（０１１０９） ３６﹒５０ 無升跌

龍湖（００９６０） ４１﹒６５ １﹒８３％

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撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

