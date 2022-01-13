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即市新聞

13/01/2022 15:45

《美元走勢－羅明立》美匯或下試更低水平，９４﹒５０應有支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒３４　１１５﹒４０　１１５﹒２３
　　歐元╱美元　１﹒１３６４　１﹒１３７８　１﹒１３６３
　　英鎊╱美元　１﹒３６３５　１﹒３６４６　１﹒３６２８
　　美元╱瑞郎　０﹒９２３７　０﹒９２４２　０﹒９２２６
　　美元╱港元　７﹒７９６５　７﹒７９７４　７﹒７９４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期三（１２日）美國公布１２月ＣＰＩ按年升７﹒０％，高於前值６﹒８％
，這是近４０年來最快的漲幅，核心ＣＰＩ亦由４﹒９％升至５﹒５％。但美匯指數大幅下挫，
市場以鮑威爾近日的貨幣政策言論相對溫和為由，亦消化聯儲局今年多次加息的可能，美元倉位
進一步調整，資金流入股市及金市。美匯相繼跌穿５０天線及９５﹒５０重要支持，曾經跌至
９４﹒９０。由於短期技術走勢欠佳，不排除會下試更低水平，但９４﹒５０附近應有支持。
　　藉美匯回吐，歐元突破１﹒１４阻力，高見１﹒１４５０。歐洲央行若繼續為經濟提供貨幣
政策，歐元在非美當中仍然會較弱勢，１﹒１５００╱３０是上方阻力，高位可做空，支持位在
１﹒１３８０附近。　　　
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１４８０　１﹒１３６０　１﹒１５２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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