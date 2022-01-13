《美元走勢－羅明立》美匯或下試更低水平，９４﹒５０應有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３４ １１５﹒４０ １１５﹒２３

歐元╱美元 １﹒１３６４ １﹒１３７８ １﹒１３６３

英鎊╱美元 １﹒３６３５ １﹒３６４６ １﹒３６２８

美元╱瑞郎 ０﹒９２３７ ０﹒９２４２ ０﹒９２２６

美元╱港元 ７﹒７９６５ ７﹒７９７４ ７﹒７９４７

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《美元走勢》星期三（１２日）美國公布１２月ＣＰＩ按年升７﹒０％，高於前值６﹒８％

，這是近４０年來最快的漲幅，核心ＣＰＩ亦由４﹒９％升至５﹒５％。但美匯指數大幅下挫，

市場以鮑威爾近日的貨幣政策言論相對溫和為由，亦消化聯儲局今年多次加息的可能，美元倉位

進一步調整，資金流入股市及金市。美匯相繼跌穿５０天線及９５﹒５０重要支持，曾經跌至

９４﹒９０。由於短期技術走勢欠佳，不排除會下試更低水平，但９４﹒５０附近應有支持。

藉美匯回吐，歐元突破１﹒１４阻力，高見１﹒１４５０。歐洲央行若繼續為經濟提供貨幣

政策，歐元在非美當中仍然會較弱勢，１﹒１５００╱３０是上方阻力，高位可做空，支持位在

１﹒１３８０附近。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１４８０ １﹒１３６０ １﹒１５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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