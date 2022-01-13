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13/01/2022 13:14

【新冠肺炎】創興銀行明日起調整屯門區分行營業時間

　　《經濟通通訊社１３日專訊》創興銀行宣布，因應新型冠狀病毒疫情的最新情況，為保障客
戶及員工的健康與安全，由明日（１４日）起，調整屯門康麗花園分行及富健花園分行之營業時
間，直至另行通知。兩間分行的營業時間調整為周一至周五上午９時至下午４時，周六改為由上
午９時至中午１時。（ｂｉ）

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