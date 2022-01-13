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13/01/2022 16:18

【ＥＳＧ】標普上調領展ＥＳＧ評分，反映公司管治架構穩健

　　《經濟通通訊社１３日專訊》領展房產基金（００８２３）在標普全球評級的環境、社會及
管治（ＥＳＧ）表現評估報告中獲得７３分（１００分為最高得分），較去年１月的首次評分
７２分進步，此評估得分肯定了領展的表現達至房地產行業的環球最佳應用守則標準，並反映公
司管治架構穩健、對未來的顛覆性轉變準備充分，而對環境及社會風險的整體管理良好。是次評
估亦反映了領展在其營運中致力改善碳強度，並考慮到在中國內地市場持續擴展。
　　標普指，領展採取了具體措施應對在營運過程中產生的溫室氣體排放問題。截至２０２１年
３月３１日止年度，領展的範疇二排放量減少了９％，約佔其總排放量的四分之三。隨著進行更
多資產提升和收購，領展獲得綠色建築認證的資產比例按年增加一倍。
　　標普表示，在疫情持續下，領展物業組合的租用率保持穩定，同時推出的社區計劃及其支出
佔收入的比例與行業同行相比表現良好。另外，在管治領域的得分尤佳，反映其強健的架構和內
部監督，以及優良的守則與價值觀。
　　領展主席聶雅倫表示，標普的評估報告展現集團不斷致力提升落實ＥＳＧ的標準。隨著追求
２０３５實現淨零排放的目標，將繼續提高標準，並與持份者攜手合作，在集團的物業組合中實
施各種可持續發展的措施。（ｂｉ）

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