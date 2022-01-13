【內房困局】中資行據稱正收緊對城投地產項目的貸款要求

《經濟通通訊社１３日專訊》傳中國多家商業銀行因擔憂地產行業違約事件頻發引發的潛在
風險外溢，正收緊針對地方城投公司的地產項目貸款。
知情人士表示，至少已有五家大中型銀行今年對地方城投公司或當地國有企業購地和開發地
產項目增加貸款風控要求，包括評估地方經濟和財政實力，以及所開發項目的銷售回款前景等。
中國銀保監會對此未有回應。（ｓｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話13/01/2022
「2021金融科技大獎」共頒發54個獎項及3個年度大獎
|FOCUS13/01/2022
【FOCUS】花旗國通脹40年高 美式悖論續上演
|財經熱話13/01/2022
【內房困局】融創配股抽水45億急插一成半 併購貸款鬆綁屬實中海外趁機回吐
|財經熱話13/01/2022
【虛幣世界】美國上月CPI符合預期，加密貨幣抽升
|大行報告13/01/2022
【大行炒D乜】野村恢復追蹤內房 唔通大陸房產回暖？
|開市Good Morning13/01/2022
林家亨：恒指24900點遇阻力 中石油盈喜增派息機會微
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰