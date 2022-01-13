【內房困局】中資行據稱正收緊對城投地產項目的貸款要求

《經濟通通訊社１３日專訊》傳中國多家商業銀行因擔憂地產行業違約事件頻發引發的潛在

風險外溢，正收緊針對地方城投公司的地產項目貸款。

知情人士表示，至少已有五家大中型銀行今年對地方城投公司或當地國有企業購地和開發地

產項目增加貸款風控要求，包括評估地方經濟和財政實力，以及所開發項目的銷售回款前景等。

中國銀保監會對此未有回應。（ｓｌ）

