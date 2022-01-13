【內房困局】標普應要求撤銷世茂集團「Ｂ－」評級

《經濟通通訊社１３日專訊》國際信貸評級機構標準普爾表示，已應公司要求撤銷世茂集團
（００８１３）的「Ｂ－」長期發行人信用評級，以及該公司２０２２年到期優先無抵押票據的
ＣＣＣ＋發行評級。撤銷評級之時，所有上述評級都在負面信用觀察名單中。（ｃｌ）
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