【夜期時段】即月期指最新報２４４３１點，跌３０點，高水１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４５１點，跌１０點，高水
２１點，最新報２４４３１點，跌３０點，高水１點，合約成交３４３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６０２點，跌８點，平水，最新報８６００點，跌１０點
，低水２點，合約成交１４３張。
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