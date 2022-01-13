【夜期時段】即月期指最新報２４４３１點，跌３０點，高水１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４５１點，跌１０點，高水

２１點，最新報２４４３１點，跌３０點，高水１點，合約成交３４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８６０２點，跌８點，平水，最新報８６００點，跌１０點

，低水２點，合約成交１４３張。

