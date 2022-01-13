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13/01/2022 18:58

《再戰明天》拉加德發表講話，美國公布零售銷售等多項數據

　　《經濟通通訊社１３日專訊》拉加德發表講話，及美國公布零售銷售等多項數據，料為周五
（１４日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。本港時間１４日晚
６：１０ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯談論對經濟發展和面臨的挑戰的看法。６：３０ｐｍ，西班
牙經濟與企業大臣卡爾維尼與央行總裁德科斯參加金融會議。９：１５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加
德發表講話。

＊日本公布ＰＰＩ，歐元區公布貿易收支＊

　　數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月生產者物價指數（ＰＰＩ），月率
升幅料由０﹒６％收窄至０﹒３％，年率升幅料由９％收窄至８﹒８％。本港時間３：００ｐｍ
，英國公布１１月服務業指數，月率升幅料由０﹒４％擴大至０﹒５％；１１月工業生產月率料
由下滑０﹒６％改善至升０﹒２％，年率升幅料由１﹒４％收窄至０﹒５％。本港時間
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月貿易收支，料由２４億歐元降至１５億歐元。本港時間
９：３０ｐｍ，美國公布１２月出口物價，月率升幅料由１％收窄至０﹒３％，年率升幅料由
１８﹒２％收窄至１６％；１２月進口物價，月率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％，年率升幅
料由１１﹒７％收窄至１０﹒８％；１２月零售銷售月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％。本
港時間１０：１５ｐｍ，美國公布１２月產能利用率，料由７６﹒８％升上７７％；１２月工業
生產月率升幅料由０﹒５％收窄至０﹒２％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大
學消費者信心指數，料由７０﹒６降至７０。
　　在本港，明日公布業績的公司有：東駿（０８３８３）、高門（０８４１２）、ＩＴＰ
（０８４４６）、千盛（０８４７５）等。（ｗａ）

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