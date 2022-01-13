  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2022 14:54

【地皮截標】粉嶺工業地明日截標，普縉料估值約４億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》粉嶺安居街工業用地明日截標。普縉助理總監（專業產業諮詢
及估值）　李雋傑表示，地皮位於傳統粉嶺工業區，地契條款容許地盤作數據中心發展，預計是
次地盤每平方呎樓面地價４６００港元，估值約４億港元。
　　李雋傑指，粉嶺安樂村工業區一帶本年度市場成交活躍，錄得多宗全幢成交，可見投資者看
好該區未來發展。參考相關成交及考慮到投資金額相對不高，預期可吸引到用家購入地皮自用。

＊地皮可用作工業、倉庫及附屬辦公室、修理工場等多個組合＊

　　項目地盤大致上呈長方型，面積約１７５５９平方呎，地皮可用作工業用途；倉庫及附屬辦
公室；直接支援工業及倉庫用途的辦公室；資訊科技及電訊業；研究所、設計及發展中心；影音
錄製室；媒體設計及媒體製作；洗衣、乾衣、剪裁或貨物修理工場；藝術工作室；汽車修理工場
、驗車中心或車輛測試中心；貨物裝卸及貨運設施；附屬於工廠的陳列室；汽車陳列室（只及於
地面樓層）；實驗室、檢查及測試中心；可循環再造物料回收中心；公眾停車場；或以上可容許
用途的任何組合。
　　賣地章程內訂明最高總樓面面積達８７７９７平方呎，同時間並沒有針對項目最大上蓋面積
、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。
　　根據賣地章程，發展商需自費於項目發展期內興建一個提供５０個車位的公眾停車場（有關
部份不可分拆出售）。發展商同時亦須就發展項目提交排污影響的評估報告。此外，地盤內東北
有部分位置被劃作非建築用地。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/01/2022
「2021金融科技大獎」共頒發54個獎項及3個年度大獎
FOCUS13/01/2022
【FOCUS】花旗國通脹40年高　美式悖論續上演
財經熱話13/01/2022
【內房困局】融創配股抽水45億急插一成半　併購貸款鬆綁屬實中海外趁機回吐
財經熱話13/01/2022
【虛幣世界】美國上月CPI符合預期，加密貨幣抽升
大行報告13/01/2022
【大行炒D乜】野村恢復追蹤內房　唔通大陸房產回暖？
開市Good Morning13/01/2022
林家亨：恒指24900點遇阻力　中石油盈喜增派息機會微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金