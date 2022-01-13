【地皮截標】粉嶺工業地明日截標，普縉料估值約４億元

《經濟通通訊社１３日專訊》粉嶺安居街工業用地明日截標。普縉助理總監（專業產業諮詢

及估值） 李雋傑表示，地皮位於傳統粉嶺工業區，地契條款容許地盤作數據中心發展，預計是

次地盤每平方呎樓面地價４６００港元，估值約４億港元。

李雋傑指，粉嶺安樂村工業區一帶本年度市場成交活躍，錄得多宗全幢成交，可見投資者看

好該區未來發展。參考相關成交及考慮到投資金額相對不高，預期可吸引到用家購入地皮自用。



＊地皮可用作工業、倉庫及附屬辦公室、修理工場等多個組合＊



項目地盤大致上呈長方型，面積約１７５５９平方呎，地皮可用作工業用途；倉庫及附屬辦

公室；直接支援工業及倉庫用途的辦公室；資訊科技及電訊業；研究所、設計及發展中心；影音

錄製室；媒體設計及媒體製作；洗衣、乾衣、剪裁或貨物修理工場；藝術工作室；汽車修理工場

、驗車中心或車輛測試中心；貨物裝卸及貨運設施；附屬於工廠的陳列室；汽車陳列室（只及於

地面樓層）；實驗室、檢查及測試中心；可循環再造物料回收中心；公眾停車場；或以上可容許

用途的任何組合。

賣地章程內訂明最高總樓面面積達８７７９７平方呎，同時間並沒有針對項目最大上蓋面積

、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。

根據賣地章程，發展商需自費於項目發展期內興建一個提供５０個車位的公眾停車場（有關

部份不可分拆出售）。發展商同時亦須就發展項目提交排污影響的評估報告。此外，地盤內東北

有部分位置被劃作非建築用地。（ｓｌ）

