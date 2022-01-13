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13/01/2022 17:06

莎莎：第三財季營業額升４﹒７％，港澳同店銷售升７﹒８％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，截至去年１２月３１日止第三
季度，集團持續經營業務的零售及批發業務營業額按年上升４﹒７％至９﹒８２億元，當中來自
香港及澳門特區的營業額按年增加１﹒５％至６﹒１９億元，中國內地的營業額則跌５﹒１％至
８５９０萬元。若與新冠疫情前的２０１８╱１９年度同期比較，集團的營業額則減少
５３﹒７％，對比第二季度的６１﹒７％減幅，有所改善。
　　莎莎表示，香港特區於第三季的零售銷售增長１４﹒３％。雖然季內的平均店舖數目按年減
１６間或１６﹒７％，不過由於已關店的前線美容顧問獲分派到其他分店繼續工作，推動同店銷
售增長２２﹒９％，更提升同店的盈利能力。
　　莎莎指出，澳門特區與中國內地已恢復通關逾一年，惟去年９月底再度爆發新冠疫情，當地
的入境檢疫措施加強，重挫莎莎於１０月份的內地客人流及銷售，令澳門特區於第三季錄得
１３﹒７％銷售跌幅。不過疫情已於１１月開始改善，銷售亦於１２月持續回升。
　　整體而言，在香港及澳門特區，集團的零售及批發銷售額於第三季度按年升１﹒５％，同店
銷售則升７﹒８％，每宗交易平均金額升３﹒８％，交易宗數跌０﹒２％。
　　莎莎又指，其零售店數目按年增加４間至２３８間，當中８７間屬香港及澳門特區，中國內
地及馬來西亞分別有７７間及７４間。（ｂｎ）
　　

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