【企業盈警】賽晶科技（５８０）料去年度溢利按年大幅減少

《經濟通通訊社１３日專訊》賽晶科技（００５８０）發盈警，預期去年度錄得的母公司擁

有人應佔溢利較截至２０２０年度大幅減少。

公告解釋，母公司擁有人應佔溢利減少主要由於輸配電領域訂單減少導致收入減少；與截至

２０２０年度相比，集團產品毛利率有所下降；及絕緣柵雙極晶體管項目產生研發開支。

（ａｃ）

